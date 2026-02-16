В Україні планують змінити правила проїзду пільговиків у громадському транспорті: що пропонують

Законопроєкт № 5651−2, зареєстрований у Верховній Раді ще у 2021 році, ухвалили у першому читанні у червні минулого року й планують затвердити в цілому найближчого часу

У Міністерстві розвитку громад і територій України зазначили, що назріла реформа пільгових перевезень. У відомстві нагадали про законопроєкт № 5651−2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг», який має на меті розв'язати багаторічну проблему щодо пільгового проїзду — встановити прозорі правила, облік та фінансування. Серед його новацій — пільговики розраховуватимуться у транспорті по-новому.

— Йдеться про соціальну справедливість, гідність людей і довіру до держави. Законопроєкт № 5651-2 пропонує системну відповідь на багаторічну проблему пільгового проїзду — коли пільга гарантована законом, але не підкріплена прозорими правилами, обліком і фінансуванням, — зазначають у Мінрозвитку.

Варто нагадати, що законопроєкт № 5651−2 був зареєстрований у Верховній Раді України ще у 2021 році. Його ухвалили у першому читанні 18 червня минулого року й планують затвердити в цілому найближчого часу.

У міністерстві пояснили, що конкретно зміниться після ухвалення законопроєкту.

— Сьогодні пільговик змушений показувати посвідчення водієві та доводити своє право на проїзд. Після ухвалення закону: пільговик користується банківською карткою, на яку нараховуються кошти на пільговий проїзд. Тобто у транспорті не потрібно буде показувати посвідчення, а достатньо буде прикласти картку — так само як і будь-який інший пасажир. Тобто поїздка автоматично буде фіксуватись, а перевізник — отримувати оплату, — зазначили у Мінрозвитку.

Завдяки цьому зникають підстави для конфліктів з водіями, пільга працює без принижень та пояснень, перевізник отримує гарантовану оплату за поїздку, а держава та громади бачать реальну кількість поїздок пільговика.

— Законопроєкт не скасовує і не скорочує жодної пільги. Він запроваджує механізм їх реальної реалізації — щоб пільга працювала не на папері, а в транспорті, — зазначають у міністерстві.

Хто і коштом чого фінансуватиме пільговий проїзд

Безоплатний проїзд фінансуватимуть:

для ветеранів війни — з державного бюджету;

окремі пільги — коштом відповідних державних органів.

У Мінрозвитку зазначають, що цей законопроєкт не перекладає відповідальність на громади. Він розроблявся з врахуванням позиції Асоціації міст України, органів місцевого самоврядування та перевізниками.

— Громади самі визначають обсяг гарантій для пільговиків (крім ветеранів), платять лише за реально здійснені поїздки та отримують інструменти планування маршрутів і витрат, — зазначено у повідомленні.

Як реформа захищає пільговиків та перевізників

У міністерстві пояснили, як законопроєкт № 5651−2 передбачає захист прав пільговиків та оплату послуг перевізників.

— Для людини реформа означає відсутність конфліктів із водіями, відсутність «доведення» права на пільгу та зрозумілий і простий механізм користування, — наголосили в Мінрегіоні.

Щодо перевізників, то ключовий принцип реформи — кожна поїздка оплачується.

— Незалежно від того, пільговик чи платний пасажир: пасажир прикладає картку, система фіксує поїздку; перевізник отримує оплату. Це знімає фінансові ризики та конфлікти, - зазначили у міністерстві.

Впровадження нововведень буде поступовим. Перехідний період заплановано до 1 липня 2028 року. Такий довгий перехідний період потрібен, щоб впровадження було поступовим.

— Йдеться про розробку підзаконних актів, проведення конкурсів органів місцевого самоврядування та обласними адміністраціями на визначення операторів територіальних систем обліку оплати проїзду, монтаж обладнання та підключення до національної системи обліку та оплати проїзду, реєстрація пільговиків. Це реалістичний, технічно обґрунтований графік, — пояснюють у Мінрозвитку.

Коментуючи те, що станеться, якщо законопроєкт не буде ухвалений, у відомстві зазначили, що відмова від реформи означатиме збереження системи, яка існує зараз і ефективно не працює.

На практиці це призведе до:

подальшого зростання конфліктів у транспорті між водіями та пільговиками;

збільшення кількості відмов у пільговому проїзді, зокрема для ветеранів;

фінансового виснаження перевізників, які виконують соціальну функцію без компенсації;

згортання або припинення маршрутів із високою часткою пільгових пасажирів;

посилення соціальної напруги та втрати довіри до держави.

— Фактично, без ухвалення законопроєкту держава залишає проблему на рівні конфліктів у салоні автобуса, замість того щоб вирішити її системно і відповідально, - резюмували у Мінрозвитку.

Нагадаємо, минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13331, який передбачає посилення відповідальності за відмову в наданні послуг з перевезення пільговиків. Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є «посилення захисту прав громадян України, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті, шляхом підвищення рівня адміністративної відповідальності за відмову у такому перевезенні». Пропонується змінити ч. 7 ст. 133-1 КУпАП, що встановлює відповідальність за відмову від перевезення громадян, які відповідно до законодавства мають право на безплатний проїзд. Розмір адміністративного штрафу за дане правопорушення пропонується збільшити з 850 до 1700 грн. А у випадку повторного правопорушення протягом року розмір штрафу становитиме 1700–3400 грн. Штраф накладається на водіїв транспортних засобів та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються наданням послуг з перевезення пасажирів.

