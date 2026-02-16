В Україні планують змінити правила проїзду пільговиків у громадському транспорті: що пропонують

Законопроєкт № 5651−2, зареєстрований у Верховній Раді ще у 2021 році, ухвалили у першому читанні у червні минулого року й планують затвердити в цілому найближчого часу
У Міністерстві розвитку громад і територій України зазначили, що назріла реформа пільгових перевезень. У відомстві нагадали про законопроєкт № 5651−2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг», який має на меті розв'язати багаторічну проблему щодо пільгового проїзду — встановити прозорі правила, облік та фінансування. Серед його новацій — пільговики розраховуватимуться у транспорті по-новому.
Варто нагадати, що законопроєкт № 5651−2 був зареєстрований у Верховній Раді України ще у 2021 році. Його ухвалили у першому читанні 18 червня минулого року й планують затвердити в цілому найближчого часу.
У міністерстві пояснили, що конкретно зміниться після ухвалення законопроєкту.
Завдяки цьому зникають підстави для конфліктів з водіями, пільга працює без принижень та пояснень, перевізник отримує гарантовану оплату за поїздку, а держава та громади бачать реальну кількість поїздок пільговика.
У Мінрозвитку зазначають, що цей законопроєкт не перекладає відповідальність на громади. Він розроблявся з врахуванням позиції Асоціації міст України, органів місцевого самоврядування та перевізниками.
У міністерстві пояснили, як законопроєкт № 5651−2 передбачає захист прав пільговиків та оплату послуг перевізників.
Щодо перевізників, то ключовий принцип реформи — кожна поїздка оплачується.
Впровадження нововведень буде поступовим. Перехідний період заплановано до 1 липня 2028 року. Такий довгий перехідний період потрібен, щоб впровадження було поступовим.
Коментуючи те, що станеться, якщо законопроєкт не буде ухвалений, у відомстві зазначили, що відмова від реформи означатиме збереження системи, яка існує зараз і ефективно не працює.
На практиці це призведе до:
Нагадаємо, минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13331, який передбачає посилення відповідальності за відмову в наданні послуг з перевезення пільговиків. Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є «посилення захисту прав громадян України, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті, шляхом підвищення рівня адміністративної відповідальності за відмову у такому перевезенні». Пропонується змінити ч. 7 ст. 133-1 КУпАП, що встановлює відповідальність за відмову від перевезення громадян, які відповідно до законодавства мають право на безплатний проїзд. Розмір адміністративного штрафу за дане правопорушення пропонується збільшити з 850 до 1700 грн. А у випадку повторного правопорушення протягом року розмір штрафу становитиме 1700–3400 грн. Штраф накладається на водіїв транспортних засобів та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються наданням послуг з перевезення пасажирів.
