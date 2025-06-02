Штраф за відмову від перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, можуть підвищити до 3400 грн

Це робиться з метою посилення захисту прав громадян, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13331 «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за відмову в наданні послуг з перевезення пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд».
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є «посилення захисту прав громадян України, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті, шляхом підвищення рівня адміністративної відповідальності за відмову у такому перевезенні».
Пропонується змінити ч. 7 ст. 133-1 КУпАП, що встановлює відповідальність за відмову від перевезення громадян, які відповідно до законодавства мають право на безкоштовний проїзд. Розмір адміністративного штрафу за дане правопорушення пропонується збільшити з 850 до 1700 грн. А у випадку повторного правопорушення протягом року за цією статтею розмір штрафу становитиме 1700–3400 грн. Штраф накладається на водіїв транспортних засобів та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються наданням послуг з перевезення пасажирів.
Ініціатор законодавчих змін, народний депутат Олександр Лукашев, обґрунтовуючи необхідність прийняття законопроєкту зазначає, що чинним законодавством гарантоване право на безкоштовний або пільговий проїзд у транспорті для окремих категорій громадян, зокрема для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій, пенсіонерів за віком, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших соціально вразливих категорій населення.
Нардеп зауважує, що чинні розміри адміністративних штрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян «є вочевидь недостатніми та не виконують стримуючої функції».
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