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Штраф за відмову від перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, можуть підвищити до 3400 грн

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 3

 

Це робиться з метою посилення захисту прав громадян, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13331 «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за відмову в наданні послуг з перевезення пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд».

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є «посилення захисту прав громадян України, які мають законне право на безоплатний проїзд у транспорті, шляхом підвищення рівня адміністративної відповідальності за відмову у такому перевезенні».

Пропонується змінити ч. 7 ст. 133-1 КУпАП, що встановлює відповідальність за відмову від перевезення громадян, які відповідно до законодавства мають право на безкоштовний проїзд. Розмір адміністративного штрафу за дане правопорушення пропонується збільшити з 850 до 1700 грн. А у випадку повторного правопорушення протягом року за цією статтею розмір штрафу становитиме 1700–3400 грн. Штраф накладається на водіїв транспортних засобів та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються наданням послуг з перевезення пасажирів.

Ініціатор законодавчих змін, народний депутат Олександр Лукашев, обґрунтовуючи необхідність прийняття законопроєкту зазначає, що чинним законодавством гарантоване право на безкоштовний або пільговий проїзд у транспорті для окремих категорій громадян, зокрема для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій, пенсіонерів за віком, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших соціально вразливих категорій населення.

— Однак, на практиці непоодинокі випадки відмови водіїв автомобільного та міського електричного транспорту, а також маршрутного таксі у перевезенні зазначених категорій пасажирів, попри наявність у них відповідних посвідчень та вільних місць. Така ситуація є неприпустимою, оскільки порушує права громадян, підриває довіру до соціальної держави та створює соціальну напругу, — зазначив він у пояснювальній записці.

Нардеп зауважує, що чинні розміри адміністративних штрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян «є вочевидь недостатніми та не виконують стримуючої функції».

— Виникає необхідність у встановленні ефективних механізмів притягнення до відповідальності осіб, які порушують права пільгових категорій громадян, — резюмує Олександр Лукашев.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт пільговики безкоштовний проїзд штраф
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