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На Полтавщині зіткнулися автівка з велосипедисткою — жінку з травмами госпіталізували

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 113

 

Поліція встановлює обставини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 1 червня, близько 19.40 у місті Зінькові Полтавського району. Поліція встановлює обставини ДТП. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ 2107, під керуванням 36-річної водійки, зіткнувся із велосипедом, яким керувала 75-річна жінка. Унаслідок зіткнення велосипедистка отримала тілесні ушкодження та була ушпиталена.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, 14 травня на Полтавщині автомобіль ВАЗ 2106, за кермом якого знаходився 68-річний водій, зіткнувся із 71-річним велосипедистом. Постраждалого велосипедиста ушпиталили.

А 8 травня у Кременчуці позашляховик збив велосипедистанаступного дня той помер у лікарні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП велосипедист зіткнулися
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