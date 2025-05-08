Сьогодні, 8 травня, близько 13.40 на вулиці Шевченка у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. За даними очевидців, на дорозі збили велосипедиста.
Подію підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
— Зараз з’ясовуємо, що там сталося, слідчого на місце поки що не викликали, — коментує пресофіцерка.
Нині невідомо, у якому стані перебуває велосипедист.
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У поліції також зазначають, що на ділянці вулиці, де сталася аварія, наразі перекрито рух.
Нагадаємо, нещодавно у Лубнах автівка збила велосипедиста: чоловіка госпіталізували.
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