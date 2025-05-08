Шахраї розсилають фейкові листи від імені начальника КРВА: громадян закликають не вестися на провокації

Офіційно заявляю: районна військова адміністрація ні в кого і ні для кого не просить коштів. Жодних таких звернень ми не надсилали і не надсилаємо. Це підступна афера, що намагається нажитися на довірі людей, прикриваючись ім’ям державної установи під час війни, — зазначає Аленін.