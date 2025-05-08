Шахраї розсилають фейкові листи від імені начальника КРВА: громадян закликають не вестися на провокації
Сьогодні, 14:05
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Такі листи від імені начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Олександра Аленіна розсилають вже не вперше
Шахраї продовжують розсилати фейкові листи від імені начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Олександра Аленіна. Про це інформують у пресслужбі КРВА.
У листах невідомі просять перерахувати «благодійну допомогу», змінюють реквізити, надсилають повідомлення в месенджерах і навіть телефонують із фейкових номерів.
Офіційно заявляю: районна військова адміністрація ні в кого і ні для кого не просить коштів. Жодних таких звернень ми не надсилали і не надсилаємо. Це підступна афера, що намагається нажитися на довірі людей, прикриваючись ім’ям державної установи під час війни, — зазначає Аленін.
Очільник КРВА також додає, що усю інформацію про фейкову розсилку уже передали до правоохоронних органів.
Також подібні листи раніше відправляли підприємцям від імені Полтавської обласної військової адміністрації.
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