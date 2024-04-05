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На Полтавщині підприємці отримали листи від ОВА з проханням про гроші: Пронін запевняє, що це фейк

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 189

 

Полтавська ОВА, за словами керівника, таких листів не надсилала

На Полтавщині деякі підприємці отримали листи від облвійськадміністрації з проханням про благодійну фінансову допомогу. 5 квітня начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі написав, що облвійськадміністрація таких листів не надсилала.

— Шахраї від мого імені розсилають фейкові листи з проханням про фінансову допомогу. Зловмисники спекулюють темою підтримки наших захисників, — написав Пронін.

Тим, хто отримав подібні листи, Пронін радить звернутися до правоохоронців.

Нагадаємо, що торік шахраї розсилали підрядникам і контрагентам «Укренерго» листи начебто від імені цієї енергетичної компанії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Філіп Пронін Полтавська ОВА шахрайство
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