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На Полтавщині «благодійники» зібрали на автівки для ЗСУ 3,6 мільйона гривень, але майже два з них залишили собі

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 302 Коментарів: 1

 Тепер їм загрожує до 7 років тюрми

На Полтавщині судитимуть двох місцевих жителів, яких підозрюють у незаконному використанні благодійних коштів, зібраних для Збройних Сил України, повідомляє пресслужба поліції.

За даними слідства, 59-річний чоловік та 34-річна жінка, які представляли благодійну організацію, зареєстровану в Харкові, уклали договори про пожертви з 12 підприємствами Полтавщини. Загалом організація отримала понад 3,6 мільйона гривень у 2023-2024 роках.

Лише частина цих коштів була використана за призначенням — на придбання дев’яти автомобілів для військових частин. Решту суми, близько 1,9 мільйона гривень, зловмисники привласнили. Під час передання гуманітарної допомоги вони надавали підприємствам акти приймання-передання, але не вказували реальну вартість закуплених автомобілів, намагаючись приховати злочин.

15 серпня обвинувальний акт щодо підозрюваних був скерований до суду. Їм інкримінують незаконне використання благодійних пожертв у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно 23-річний полтавець, який продавав військовим «неіснуючі» автівки, отримав 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком три роки, а також був зобов’язаний сплатити понад 200 тисяч гривень збитків потерпілим.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство допомога ЗСУ
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Коментарі: 1

1 032
Andron777:
Сьогодні, 17:24

Таких гн_ид в Україні дуже багато, на жаль...


1 0

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