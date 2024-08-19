«Людина, яка несла любов до свого рідного міста». У Кременчуці попрощалися з краєзнавцем Євгеном Бергером

«Йому дуже було важливо, як він провів свою ту чи іншу екскурсію», «Він прищеплював любов до нашого міста» — так жителі Кременчука згадували відомого в місті історика і краєзнавця. 19 серпня у Кременчуці попрощались з Євгеном Бергером. Йому було 84 роки. Провести в останню путь громадського діяча прийшли його рідні, друзі та ті, хто цікавився його діяльністю.
2 вересня Євгену Бергеру мало б виповнитись 85 років. З цієї нагоди у Кременчуці планували випустити конверт з його портретом, розповідає голова Кременчуцького товариства філателістів і місцевого представництва Асоціації філателістів України Володимир Скляр.
Лікар Олександр Панченко товаришував з Євгеном Бергером протягом останніх 10 років. Чоловік розповідає, що їх об’єднувала «любов до рідного міста, до Кременчука».
Редакторка українського весільного журналу Лариса Голубєва каже, що Євген Бергер був «дуже значущим в історії України також, не тільки в Кременчуці».
— Я була в міському парку (Міський сад — ред.), про який ми також писали з Євгеном Дмитровичем. І я згадала про ті доби, які розповідав Євген Дмитрович, і думаю, боже, Євген Дмитрович, Ви отой дуб міцний, кремезний, сильний, і Ви оту свою силу транслюєте нам. І ще й думаю, зараз потелефоную йому. Коли відкриваю телефон, а там повідомлення, що його вже немає, — пригадує жінка.
Директор Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М.Піддубного Олександр Кириченко пам’ятає Євгена Бергера як людину, «надзвичайно обізнану».
Після прощання у приміщенні Міського палацу культури, Євгена Бергера поховали на кладовищі у Власівці, поряд з його родичами.
Нагадаємо, Євген Бергер загинув внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки.
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