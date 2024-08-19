«Людина, яка несла любов до свого рідного міста». У Кременчуці попрощалися з краєзнавцем Євгеном Бергером

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 296

«Йому дуже було важливо, як він провів свою ту чи іншу екскурсію», «Він прищеплював любов до нашого міста» — так жителі Кременчука згадували відомого в місті історика і краєзнавця. 19 серпня у Кременчуці попрощались з Євгеном Бергером. Йому було 84 роки. Провести в останню путь громадського діяча прийшли його рідні, друзі та ті, хто цікавився його діяльністю.

2 вересня Євгену Бергеру мало б виповнитись 85 років. З цієї нагоди у Кременчуці планували випустити конверт з його портретом, розповідає голова Кременчуцького товариства філателістів і місцевого представництва Асоціації філателістів України Володимир Скляр.

— Наші філателісти зробили таке погашення сьогодні. А цю поштівку зробив Сергій Брильов, дав нам добро, ми теж надрукували цей день. Не в 85 років, в день смерті, в день похорон ми зробили таке, — каже Володимир Скляр.

Лікар Олександр Панченко товаришував з Євгеном Бергером протягом останніх 10 років. Чоловік розповідає, що їх об’єднувала «любов до рідного міста, до Кременчука».

— Це людина світла. Людина, яка несла любов до свого рідного міста, до свого краю. Йому дуже було важливо, як він провів свою ту чи іншу екскурсію. Як це виглядало збоку. Чи добре це було. Які помилки. Але навіть, як на мій погляд, те, що він робив, це така діяльність для міста, яка допомогла перевернути увагу до тих самих… на перший погляд, здавалось би, непримітних місць, які мають історичне значення для нашого міста, — говорить Олександр Панченко.

Редакторка українського весільного журналу Лариса Голубєва каже, що Євген Бергер був «дуже значущим в історії України також, не тільки в Кременчуці».

— Я була в міському парку (Міський сад — ред.), про який ми також писали з Євгеном Дмитровичем. І я згадала про ті доби, які розповідав Євген Дмитрович, і думаю, боже, Євген Дмитрович, Ви отой дуб міцний, кремезний, сильний, і Ви оту свою силу транслюєте нам. І ще й думаю, зараз потелефоную йому. Коли відкриваю телефон, а там повідомлення, що його вже немає, — пригадує жінка.

Директор Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М.Піддубного Олександр Кириченко пам’ятає Євгена Бергера як людину, «надзвичайно обізнану».

— Але мене завжди дивувало, що в силу свого віку і стану здоров’я, йому складно було, мені здається, вести ті ж самі екскурсії. Ці екскурсії були в дощ, ці екскурсії були в спеку, він проводив екскурсії, попри погодні умови, він ніколи це не відміняв, він завжди ніс це людям, і люди приходили, і люди це чули, — розповідає Олександр Кириченко.

Після прощання у приміщенні Міського палацу культури, Євгена Бергера поховали на кладовищі у Власівці, поряд з його родичами.















Фото: Артем Коваленко