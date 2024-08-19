На Полтавщині головного агронома товариства підозрюють у забруднені землі

Головному агроному одного з публічних акціонерних товариств Полтавщини прокуратура повідомила про підозру. Йому інкримінують забруднення земель речовинами, шкідливими для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України). Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 19 серпня.
За даними слідства, упродовж червня 2023 — лютого 2024 років головний агроном зберігав понад 2 тис. 300 тонн побічних продуктів тваринного походження на земельній ділянці, яка належить Диканській селищній раді.
Вказано, що на земельній ділянці майже 1,4 га виявили засмічення і забруднення речовинами, перевищення вмісту яких у ґрунті є небезпечним для довкілля. Такий висновок дала Державна екологічна інспекція Центрального округу, його підтвердила інженерно-екологічна експертиза.
Окрім цього, державі заподіяно майже 1,5 млн грн збитків, розповіли у прокуратурі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, у Кременчуці представники влади оглянули земельну ділянку біля Деївського звалища. Там розташовані резервуари для захоронення сміття. Діяльність на майданчику веде товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-форс».
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