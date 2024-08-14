«У Мінекології питань не виникло». У Кременчуці місцева влада оглянула резервуари зі сміттям

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 154

У Кременчуці представники влади оглянули земельну ділянку біля Деївського звалища. Там розташовані резервуари для захоронення сміття. Діяльність на майданчику веде товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-форс».

Ділянку оглянули під час виїзного засідання комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. У депутатів та працівників виконавчого комітету виникли питання до ТОВ. Зокрема, влада цікавилась, на скільки вже заповнені резервуари, яке сміття може сюди звозитись, скільки ТОВ прийняло тонн сміття за час своєї діяльності.

Один з вільних резервуарів

Відомо, що «Еко-форс» засноване у 2016 році. Основний вид діяльності — збирання небезпечних та безпечних відходів. Біля Деївського сміттєзвалища підприємство займається захороненням сміття, наразі триває перереєстрація ліцензії. Для того, щоб «Еко-форс» змогло отримати дозвіл на продовження діяльності, необхідно переоформити договір оренди землі через те, що у квітні змінився власник ділянки. Договір укладається з місцевою владою.

Заступник директора ТОВ «Еко-форс» Сергій розповів, що нині на території майданчика є 5 вільних резервуарів, у які ще можна звозити сміття. Ще одна ємність вже законсервована. Щодо інших питань представники ТОВ та безпосередньо власниці землі не змогли відповісти, зазначивши, що всі дані та відомості є у документах, які нададуть владі.

Законсервований резервуар (на фото: місце, де ростуть дерева)

Депутат Сергій Порчирян також додав, що резервуари не є герметичними — тобто, за його словами, речовини, що виділяються під час розкладання сміття, можуть потрапляти у ґрунтові води.

Представник «Еко-форс» розповів, що на території полігону неодноразово брались проби підземних вод і повітря — усі показники є в межах норми.

— До нас приїжджала комісія з Міністерства екології України. Вони дивилися на полігон, на те, що знаходиться на території, на резервуари. У них питань ніяких до діяльності підприємства немає. У нас є дозвіл на викиди, який ми отримували, і спеціалісти рахували, яке випаровування йде від цих резервуарів, при якій середній річній температурі. Ми платимо за викиди в атмосферу гроші у бюджет. З наступного року підвищується плата за захоронення відходів. Підприємство платить у бюджет Кременчука. Тут у нас були перевірки з Мінприроди, у нас були перевірки з Держекоінспекції, — розповів заступник директора «Еко-форс» Сергій.

Члени депутатської комісії вирішили обговорити питання оренди на заступному засіданні. У цілому у влади залишилась купа питань, є невдоволення через сьогоднішню діяльність підприємства. Втім, що робитиме місто з майданчиком, де зберігаються тонни безпечних і небезпечних відходів, у разі, якщо договір оренди не продовжать — питання залишається відкритим.

Нагадаємо, у мікрорайоні Молодіжний, на північному промисловому вузлі, може з’явитись сміттєпереробний завод — одне з 4 запланованих відповідних підприємств на Полтавщині. Про це стало відомо під час сесії міської ради Кременчука 15 грудня.

За словами заступника міського голови Дмитра Кравченка, нині у Кременчуці гостро стоїть питання Деївського сміттєзвалища. Директор КАТП-1628 Сергій Шиян додав, що звалище зможе функціювати ще приблизно від 5 до 8 років. Місця вже катастрофічно не вистачає — через збільшення звалища прокуратура подає позови на міськраду, заявив Дмитро Кравченко.