Друге Деївське звалище чи крок до Європи? На Молодіжному планують побудувати сміттєпереробний завод

Сміттєпереробні заводи на Полтавщині будуть кластерними, зокрема однією з задач підприємства у Кременчуці буде сортування відходів. Чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний та чому його будівництво необхідне області в цілому — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа»
У мікрорайоні Молодіжний, на північному промисловому вузлі, може з’явитись сміттєпереробний завод — одне з 4 запланованих відповідних підприємств на Полтавщині. Про це стало відомо під час сесії міської ради Кременчука 15 грудня.
Меморандум про будівництво заводів підписали 2 листопада між Полтавською обласною військовою адміністрацією, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, а також Лубенською, Кременчуцькою, Полтавською та Кобеляцької міськими радами.
За словами заступника міського голови Дмитра Кравченка, нині у Кременчуці гостро стоїть питання Деївського сміттєзвалища. Директор КАТП-1628 Сергій Шиян додав, що звалище зможе функціювати ще приблизно від 5 до 8 років. Місця вже катастрофічно не вистачає — через збільшення звалища прокуратура подає позови на міськраду, заявив Дмитро Кравченко.
Тобто, за такими прогнозами, з усього сміття, що потраплятиме на завод, лише менше п’ятої частини не можна буде переробити. Такі підприємства працюють у багатьох країнах Європи, зазначив віцемер. Будуватимуть завод коштом європейських партнерів — його орієнтовна ціна складає від 9 до 40 млн євро.
Чотири громади, які підписали меморандум, будуть співвласниками підприємства на 51%, розповів міський голова Віталій Малецький.
Як роз’яснила ТЪ начальниця бюро охорони навколишнього середовища АТ «Кредмаш» Владислава Білодід, біогаз є альтернативним паливом, виробка якого не шкодить довкіллю. За її словами, органічне сміття (залишки їжі, опале листя, скошена трава) піддається сухій ферментації, простіше кажучи, бродінню. Завдяки цьому процесу й створюється газ, який надалі перетворюють на паливо.
Те сміття, що не піддається переробці та не може використовуватись для виробки біогазу, йтиме на RDF, тобто на паливо з відходів. У Кременчуці, за словами Віталія Малецького, відбуватиметься лише його підготовка.
У своїй доповіді Дмитро Кравченко згадав сміттєпереробний завод в Житомирі, перше відповідне підприємство в Україні. Через повномасштабне вторгнення відкриття заводу відклали, підприємство запрацювало з лютого 2023 року. Будівництво цього заводу планувалось з 2018 року — про це свідчить проєкт рішення Житомирської міської ради.
Орієнтовна вартість заводу складає від 9 млн до 40 млн євро. Підприємство забезпечить 150 робочих місць, додав мер.
На сесії під час обговорення депутати, умовно, «розділились на два табори». Зокрема, одні вважають, що будівництво заводу може спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті.
Деякі присутні припустили, що фабрика «вдарить» по сміттєпереробному бізнесу у Кременчуці. Крім того, згідно з представленим планом на сесії, завод працюватиме приблизно в кілометрі від житлових будинків — його робота може значно вплинути на проживання в мікрорайоні, а сам Молодіжний і промвузол вже і так перевантажені промисловістю, зауважували депутати.
За словами мера, держава планує заробляти на переробці сміття в Кременчуці. Перед будівництвом в місті хочуть провести відповідні експертизи та обговорення, щоб визначити об'єми сміття, яке підприємство зможе опрацьовувати та рентабельність роботи заводу.
Депутат Олександр Плескун припустив, що будівництво заводу проблеми зі сміттям не розв’яже, а такі інновації лише спровокують створення нового звалища, але вже на Молодіжному. Малецький зауважив, що у Кременчуці лише сортуватимуть сміття і додав, що у планах можлива повна відмова від користування Деївським звалищем. Сухі залишки на звалищі з початком роботи заводу чекатиме рекультивація — там саджатимуть дерева.
Голова земельної комісії Сергій Порчирян додав, що робота заводу не вплине на сортувальний бізнес міста. Схожу думку висловлював і Віталій Малецький, заявлявши, що «їм (бізнесу — ред.) теж вистачить».
Розробка проєкту — питання «не одного й не двох тижнів», заявив віцемер Дмитро Кравченко на депутатській комісії з земельних питань 21 грудня.
За словами міського голови Кременчука, наразі економіка північного промвузла приблизно на рівні 20% від показників за 1991 року.
За відповідне рішення проголосували 26 депутатів, 7 утрималось. Протягом дискусій депутати неодноразово скаржилися, що про будівництво заводу немає жодних документів, які б наочно їм показали усі реальні потужності підприємства.
Під час пресконференції начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у відповіді на питання «Кременчуцького Телеграфа» розповів, що наразі на Полтавщині зафіксовано понад 500 незаконних стихійних звалищ, тому будівництво заводу необхідне не лише для міста, а й області в цілому задля покращення екологічного стану регіону.
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