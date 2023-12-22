Друге Деївське звалище чи крок до Європи? На Молодіжному планують побудувати сміттєпереробний завод

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 686

Сміттєпереробні заводи на Полтавщині будуть кластерними, зокрема однією з задач підприємства у Кременчуці буде сортування відходів. Чи може завод спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті, чи є ризики для безпечного життя мешканців мікрорайону Молодіжний та чому його будівництво необхідне області в цілому — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа»

У мікрорайоні Молодіжний, на північному промисловому вузлі, може з’явитись сміттєпереробний завод — одне з 4 запланованих відповідних підприємств на Полтавщині. Про це стало відомо під час сесії міської ради Кременчука 15 грудня.

Меморандум про будівництво заводів підписали 2 листопада між Полтавською обласною військовою адміністрацією, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, а також Лубенською, Кременчуцькою, Полтавською та Кобеляцької міськими радами.

За словами заступника міського голови Дмитра Кравченка, нині у Кременчуці гостро стоїть питання Деївського сміттєзвалища. Директор КАТП-1628 Сергій Шиян додав, що звалище зможе функціювати ще приблизно від 5 до 8 років. Місця вже катастрофічно не вистачає — через збільшення звалища прокуратура подає позови на міськраду, заявив Дмитро Кравченко.

— Це була президентська програма — побудувати сміттєпереробний завод. Сміття спалюватись не буде, а глибина переробки сировини складатиме 85%, — сказав заступник очільника громади.

Тобто, за такими прогнозами, з усього сміття, що потраплятиме на завод, лише менше п’ятої частини не можна буде переробити. Такі підприємства працюють у багатьох країнах Європи, зазначив віцемер. Будуватимуть завод коштом європейських партнерів — його орієнтовна ціна складає від 9 до 40 млн євро.

Приблизний план заводу в Кременчуці

Чотири громади, які підписали меморандум, будуть співвласниками підприємства на 51%, розповів міський голова Віталій Малецький.

— У Кременчуці буде сортування, підготовка RDF і перевезення на центральний завод кластера. У нас органіка буде і потім суха ферментація, виділення біогазу — газопоршневі машини вироблятимуть електроенергію для власних потреб, — сказав Віталій Малецький.

Як роз’яснила ТЪ начальниця бюро охорони навколишнього середовища АТ «Кредмаш» Владислава Білодід, біогаз є альтернативним паливом, виробка якого не шкодить довкіллю. За її словами, органічне сміття (залишки їжі, опале листя, скошена трава) піддається сухій ферментації, простіше кажучи, бродінню. Завдяки цьому процесу й створюється газ, який надалі перетворюють на паливо.

— На сьогодні біогаз є одним із видів альтернативного палива, виробництво якого не загрожує навколишньому середовищу, а навпаки сприяє розв’язанню екологічних проблем. Проблема зі сміттям зменшується, натомість отримуємо електрику, — розповіла Білодід.

Те сміття, що не піддається переробці та не може використовуватись для виробки біогазу, йтиме на RDF, тобто на паливо з відходів. У Кременчуці, за словами Віталія Малецького, відбуватиметься лише його підготовка.

Досвід з Житомира

У своїй доповіді Дмитро Кравченко згадав сміттєпереробний завод в Житомирі, перше відповідне підприємство в Україні. Через повномасштабне вторгнення відкриття заводу відклали, підприємство запрацювало з лютого 2023 року. Будівництво цього заводу планувалось з 2018 року — про це свідчить проєкт рішення Житомирської міської ради.

— Питання про те, що це буде екологічно небезпечно для нашого міста, навіть не стоїть. Це 100% гарантія, — заявив заступник міського голови.

Орієнтовна вартість заводу складає від 9 млн до 40 млн євро. Підприємство забезпечить 150 робочих місць, додав мер.

Друге звалище, «удар» по бізнесу або «чисті легені» Полтавщини й крок до Європи: що говорить кременчуцька влада

На сесії під час обговорення депутати, умовно, «розділились на два табори». Зокрема, одні вважають, що будівництво заводу може спровокувати створення другого сміттєзвалища в місті.

Деякі присутні припустили, що фабрика «вдарить» по сміттєпереробному бізнесу у Кременчуці. Крім того, згідно з представленим планом на сесії, завод працюватиме приблизно в кілометрі від житлових будинків — його робота може значно вплинути на проживання в мікрорайоні, а сам Молодіжний і промвузол вже і так перевантажені промисловістю, зауважували депутати.

— Там (в Житомирі — ред.) ситуація така. Дійсно, вони запрацювали, ефективність переробки планували 80%, а зараз — 30-35%. Є питання і щодо постачання (сировини — ред.). Вони планували 80-100 тисяч тонн сміття, зараз тільки 40 тисяч, — зазначив депутат Олександр Роженко.

За словами мера, держава планує заробляти на переробці сміття в Кременчуці. Перед будівництвом в місті хочуть провести відповідні експертизи та обговорення, щоб визначити об'єми сміття, яке підприємство зможе опрацьовувати та рентабельність роботи заводу.

Депутат Олександр Плескун припустив, що будівництво заводу проблеми зі сміттям не розв’яже, а такі інновації лише спровокують створення нового звалища, але вже на Молодіжному. Малецький зауважив, що у Кременчуці лише сортуватимуть сміття і додав, що у планах можлива повна відмова від користування Деївським звалищем. Сухі залишки на звалищі з початком роботи заводу чекатиме рекультивація — там саджатимуть дерева.

Голова земельної комісії Сергій Порчирян додав, що робота заводу не вплине на сортувальний бізнес міста. Схожу думку висловлював і Віталій Малецький, заявлявши, що «їм (бізнесу — ред.) теж вистачить».

— Лідери Європейських держав прийняли рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС. Ми сьогодні маємо дякувати долі, що Кременчуку надається така можливість — бути серед інших міст, які мають таке сучасне підприємство, — сказав Сергій Порчирян.

Розробка проєкту — питання «не одного й не двох тижнів», заявив віцемер Дмитро Кравченко на депутатській комісії з земельних питань 21 грудня.

Чому для будівництва обрали мікрорайон Молодіжний?

За словами міського голови Кременчука, наразі економіка північного промвузла приблизно на рівні 20% від показників за 1991 року.

— Там є потужності, є каналізація, є можливість протягти воду, є можливість електроенергії, є залізниця. Треба використовувати потенціал міста, — зазначив мер.

За відповідне рішення проголосували 26 депутатів, 7 утрималось. Протягом дискусій депутати неодноразово скаржилися, що про будівництво заводу немає жодних документів, які б наочно їм показали усі реальні потужності підприємства.

— Депутати не бачили, жодного документа, який бодай якось регламентує будівництво даного об‘єкту. Жодного ілюстраційного матеріалу, жодних даних, щодо потужностей підприємства, повної вартості будівництва тощо. Всі озвучені показники, мають лише декларативний характер, — розповів у коментарі ТЪ депутат Лазоренко.

Під час пресконференції начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у відповіді на питання «Кременчуцького Телеграфа» розповів, що наразі на Полтавщині зафіксовано понад 500 незаконних стихійних звалищ, тому будівництво заводу необхідне не лише для міста, а й області в цілому задля покращення екологічного стану регіону.