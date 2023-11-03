Як функціонуватиме сміттєпереробний завод, який планують побудувати у Кременчуці

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 92 Коментарів: 1

Попри те, що для його появи потрібні великі інвестиції, він не має бути приватним, адже громада також вкладеться грошима в його будівництво

На сміттєпереробному заводі, що планують збудувати в Кременчуцькій громаді, будуть глибоко сортувати сміття та утилізувати його, вироблятимуть вторинну сировину та електроенергію.

Про це стало відомо під час брифінгу в Полтавській обласній адміністрації 2 листопада, на якому був присутній міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Де саме буде побудовано цей завод, ще невідомо. Але на думку міністра, логічним є будівництво такого об'єкта поряд зі сміттєзвалищем, що вже існує.

— Ті відходи, які з потенційно небезпечних стануть інертними, вони можуть використовуватися для рекультивації старих сміттєзвалищ, вироблення з них біогазу та інших корисних компонентів, зокрема енергетичних. Але вирішувати це буде саме орган місцевого самоврядування, — наголосив Руслан Стрілець.

Нагадаємо, задля розбудови інфраструктури управління побутовими відходами на Полтавщині, 2 листопада представники Міндовкілля, Полтавської ОВА та Кременчуцької, Полтавської, Лубенської й Кобеляцької громад підписали Меморандум про співпрацю та партнерство.

Планується, що на території Полтавської області буде кластер, в якому щороку перероблятиметься близько 500 тис. тонн твердих побутових відходів.

— Ми говоримо про 120-130 млн дол. США інвестицій. Це трішки менше, ніж аналогічні об'єкти в Європі, але це логістичніше та доступніше для нас, із застосуванням тих самих сучасних технологій, що і в інших країнах світу, — зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За словами міністра, загалом Україна потребує інвестицій на близько $4 млрд. Зараз розробляється пілотний проєкт будівництва сміттєпереробних заводів у Київській області. І там вже зрозуміло, хто інвестуватиме гроші разом із громадами.

Полтавщина є другим кроком у розбудові інфраструктури управління побутовими відходами в Україні.

Раніше ми писали, що завод чи пункт з перероблення твердих побутових відходів планували побудувати у Глобинській громаді, що було закріплено у відповідному Меморандумі, підписаному представниками 7 територіальних громад Кременчуччини. Про долю цього проєкту читайте згодом у «Кременчуцькому Телеграфі».