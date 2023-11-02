На Полтавщині побудують чотири сміттєпереробних заводи: один із них буде на Кременчуччині

Сьогодні, 2 листопада, був підписаний Меморандум про співпрацю між Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Полтавською обласною військовою адміністрацією, Кременчуцькою, Полтавською, Лубенською та Кобеляцькою громадами щодо управління відходами та розвитку на Полтавщині сміттєпереробної інфраструктури.
Це сталося під час робочого візиту в нашу область очільника Міндовкілля Руслана Стрільця.
Сьогодні також відбувся брифінг у Полтавській ОВА за участі міністра та голови облвійськадміністрації Філіпа Проніна, на якому анонсували будівництво в нашій області чотирьох заводів з перероблення сміття.
Раніше ми писали, що на Кременчуччині планують побудувати сміттєпереробний завод.
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