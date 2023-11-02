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Кременчук, Освіта

Кременчуцька гімназія №21 замовила роботи з облаштування двох укриттів 

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 142

Роботи обійдуться у майже 3 млн гривень

У жовтні та листопаді Кременчуцька гімназія № 21 уклала два договори із ТОВ «Крембудмонтаж» на капітальних ремонтів у навчальному закладі. Про це йдеться в оголошеннях, розміщених в системі публічних закупівель Prozorro. Загальна сума — 2,82 млн гривень.

17 жовтня — на капітальний ремонт невідомо чого, ціна — 1,44 млн гривень, 1 листопада — на капітальний ремонт та облаштування підвальних приміщень для використання під найпростіше укриття № 2, ціна — 1,38 млн гривень.

Термін виконання робіт — до 31 грудня 2023 року. 

Ймовірно, у першому договорі йдеться також про капремонт підвального приміщення, однак школи традиційно не опублікували ані договори, ані технічні завдання з переліком робіт. 

Нагадаємо, гімназія № 21 — одна з сімох шкіл міста, які від початку повномасштабної війни працюють виключно в дистанційному форматі. 

За цим аналітичної системи Youconrol, ТОВ «Крембудмонтаж» створене 6 років тому, зареєстроване в Кременчуці. Спеціалізується на інших будівельно-монтажних роботах. Засновники підприємства — мешканці Омельника Геннадій Рябов та Валерій Вовкодав (він же директор). Статутний фонд підприємства — 1 тисяча гривень.

Раніше міський голова Віталій Малецький повідомляв, що роботи з облаштування укриттів у місті можуть тривати роками, бо «не можна за рік підготуватися до таких умов, у яких нам доводиться жити й працювати». 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: закупівлі укриття гімназія № 21
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