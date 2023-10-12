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Кременчук, Освіта

Міський голова Кременчука не назвав точної дати завершення ремонтів в укриттях шкіл

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 106

 Робота триватиме роками - якщо будуть гроші

Роботи з облаштування укриттів у школах та садках тривають, і ця робота продовжуватиметься роками. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький після засідання виконкому, відповідаючи на запитання «Кременчуцького Телеграфа» - чи є конкретна дата завершення ремонтів в укриттях навчальних закладів. 

- Роботи тривають. Ми розглядали питання щодо облаштування другого блоку укриттів, третього. Завдання максимум - усі приміщення, які можна пристосувати під укриття, привести до належного стану. Таких місць по місту - десятки, ми їх постійно знаходимо. Ця робота триватиме роками, - сказав Віталій Малецький. 

Він також додав, що «не можна за рік підготуватися до таких умов, у яких нам доводиться жити і працювати». 

Водночас він зазначив, що друге питання - це наявність фінансування - чи будуть кошти на це. 

- Якщо Верховна Рада забере в нас так званий «військовий ПДФО», ми втратимо значну частину доходів, і мова не йтиме про ремонти в укриттях.  Мова йтиме про те, чим платити заробітну плату, - сказав мер.

Нагадаємо, станом на кінець вересня у Кременчуці майже третина шкіл та більш ніж половина дитячих садків і досі працює в режимі онлайн. 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: школи укриття Віталій Малецький
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