Міський голова Кременчука не назвав точної дати завершення ремонтів в укриттях шкіл

Роботи з облаштування укриттів у школах та садках тривають, і ця робота продовжуватиметься роками. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький після засідання виконкому, відповідаючи на запитання «Кременчуцького Телеграфа» - чи є конкретна дата завершення ремонтів в укриттях навчальних закладів.
Він також додав, що «не можна за рік підготуватися до таких умов, у яких нам доводиться жити і працювати».
Водночас він зазначив, що друге питання - це наявність фінансування - чи будуть кошти на це.
Нагадаємо, станом на кінець вересня у Кременчуці майже третина шкіл та більш ніж половина дитячих садків і досі працює в режимі онлайн.
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