Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

28 % шкіл та 57 % садків у Кременчуці й досі працюють дистанційно

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 397

 Змішана форма навчання запроваджена у майже 60 % закладів

У Кременчуці майже третина шкіл та більш ніж половина дитячих садків і досі працює в режимі онлайн. Про це свідчать дані моніторингу облаштування найпростіших укриттів, системи пожежної сигналізації та сповіщення у закладах освіти станом на 29 вересня, який щотижня готує Департамент освіти Кременчука. 

Так, на дистанційній формі навчання займаються 9 з 32 шкіл міста (28 %)  та 27 з 46 дитячих садків (57 %). У змішаній формі навчаються 19 шкіл міста (59 %)  Детальніше дивіться у звіті).

 

Це пов’язано з тим, що в закладах освіти або не облаштовані укриття, або система пожежної сигналізації.  

Нагадаємо, напередодні рішенням виконкому прийнято рішення про відкриття трьох дитячих садків міста та двох шкіл. 

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: школи дитячі садочки онлайн-навчання офлайн-навчання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх