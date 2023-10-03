28 % шкіл та 57 % садків у Кременчуці й досі працюють дистанційно

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У Кременчуці майже третина шкіл та більш ніж половина дитячих садків і досі працює в режимі онлайн. Про це свідчать дані моніторингу облаштування найпростіших укриттів, системи пожежної сигналізації та сповіщення у закладах освіти станом на 29 вересня, який щотижня готує Департамент освіти Кременчука.

Так, на дистанційній формі навчання займаються 9 з 32 шкіл міста (28 %) та 27 з 46 дитячих садків (57 %). У змішаній формі навчаються 19 шкіл міста (59 %) Детальніше дивіться у звіті).

Це пов’язано з тим, що в закладах освіти або не облаштовані укриття, або система пожежної сигналізації.

Нагадаємо, напередодні рішенням виконкому прийнято рішення про відкриття трьох дитячих садків міста та двох шкіл.