28 % шкіл та 57 % садків у Кременчуці й досі працюють дистанційно

У Кременчуці майже третина шкіл та більш ніж половина дитячих садків і досі працює в режимі онлайн. Про це свідчать дані моніторингу облаштування найпростіших укриттів, системи пожежної сигналізації та сповіщення у закладах освіти станом на 29 вересня, який щотижня готує Департамент освіти Кременчука.
Так, на дистанційній формі навчання займаються 9 з 32 шкіл міста (28 %) та 27 з 46 дитячих садків (57 %). У змішаній формі навчаються 19 шкіл міста (59 %) Детальніше дивіться у звіті).
Це пов’язано з тим, що в закладах освіти або не облаштовані укриття, або система пожежної сигналізації.
Нагадаємо, напередодні рішенням виконкому прийнято рішення про відкриття трьох дитячих садків міста та двох шкіл.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.