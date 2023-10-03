Під час купального сезону в Кременчуці з місць відпочинку прибрали понад 23 тони сміття

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 204

За період купального сезону працівники КП «Кременчук Аква-Сервіс» з місць масового відпочинку прибрали понад 23 тони побутового сміття.

Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міськради. Планується, що такі роботи триватимуть на постійній основі й у міжсезоння.

Комунальні служби Кременчука просять жителів громади не засмічувати місця для відпочинку біля води, викидати сміття тільки у призначені для цього місця, бути відповідальними, зберігати чистоту міста та не чинити шкоду екології.