Під час купального сезону в Кременчуці з місць відпочинку прибрали понад 23 тони сміття

За період купального сезону працівники КП «Кременчук Аква-Сервіс» з місць масового відпочинку прибрали понад 23 тони побутового сміття.
Про це повідомили в пресслужбі Кременчуцької міськради. Планується, що такі роботи триватимуть на постійній основі й у міжсезоння.
Комунальні служби Кременчука просять жителів громади не засмічувати місця для відпочинку біля води, викидати сміття тільки у призначені для цього місця, бути відповідальними, зберігати чистоту міста та не чинити шкоду екології.
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