У Полтаві у 42-річного чоловіка поліція вилучила гранату та набої

Сьогодні, 15:38 Переглядів: 0

Вчора, 2 жовтня, близько 10.00, у Полтаві, на вулиці Піщаній Подільського району поліція вилучила у 42-річного полтавця гранату та набої. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловіка з гранатою побачили місцеві мешканці та викликали поліцію.

Слідчі вилучили у чоловіка дві гранати Ф-1 із запалами.

Під час обшуків, вдома у чоловіка вилучили ще два боєприпаси та частини до автоматичної зброї, пістолет під патрон Флобера та близько 150 набоїв калібром 5.45 мм. Вилучені речові докази направили на відповідні судові експертизи.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.