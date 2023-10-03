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Попрощалися з працівником ПрАТ «Полтавський ГЗК» Ігором Новохатним, який загинув на війні

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 145

Майже рік він вважався зниклим безвісти

13 жовтня 2022 року на війні загинув працівник ПрАТ «Полтавський ГЗК» Ігор Новохатний.

Ігор став на захист України 1 серпня 2022 року. Майже рік він вважався зниклим безвісти, рідні та близькі Ігоря жили надією та сподіваннями, що він живий. Проте стало відомо, що 13 жовтня 2022 року Ігор Новохатний під час виконання бойового завдання загинув поблизу населеного пункту Торське Донецької області.

Ігор народився 18 липня 1983 року в місті Горішні Плавні. У 2001 році завершив навчання у місцевому училищі Горішніх Плавнів. З 2002 року по 2003 рік проходив строкову військову службу.

У травні 2004 року почав свою трудову діяльність на ПРАТ «Полтавський ГЗК» покрівельником рулонних покрівель ремонтно-будівельного управління. З 22.09.2005 року він був переведений в ДЗФ на посаду машиніста млинів.

Попрощалися з військовим вчора, 2 жовтня.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Прощання воїни світла
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