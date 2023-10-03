На Полтавщині злочинці залишають без світла сільських жителів

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Якщо помітили підозрілих осіб або транспорт неподалік об’єктів АТ «Полтаваобленерго», особливо в темну пору доби й у віддалених від населених пунктів місцях - повідомляйте у поліцію або до АТ «Полтаваобленерго»

На Полтавщині злочинці викрадають електродріт, металеві конструкції з ліній електропередачі та розукомплектовують трансформаторні підстанції. Про це повідомили на сайті АТ «Полтаваобленерго».

Пошкодження об’єктів електроенергетики підприємства стають на заваді безперебійному та якісному постачанню електроенергії споживачам, особливо в осінньо-зимовий період.

Без електроенергії, водопостачання, тепла залишаються цілі населені пункти, зокрема стратегічно-важливі об’єкти, військові частини, медичні заклади, дитсадки, школи, промислові й сільськогосподарські підприємства, що є найбільш болючим в період дії воєнного стану.

Процес відновлення електропостачання у таких випадках надзвичайно трудомісткий, тривалий і вартісний, потребує залучення значних людських ресурсів та спеціальної техніки.

– Колектив нашого підприємства докладає всіх зусиль для забезпечення надійного та безперебійно постачання електричної енергії споживачам, але злочинців, на жаль, не зупиняють ні передбачена за протиправні дії кримінальна відповідальність, ні висока напруга, під якою знаходяться об’єкти, ні складна ситуація в країні через збройний напад агресора. Тому, з метою усунення загроз національним інтересам країни та регіону, порушення цілісності енергосистеми, керівництво АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» звертається до мешканців області з проханням допомогти знешкодити крадіїв електрообладнання, оскільки наслідки скоєних ними злочинів непередбачувані: від знеструмлення окремих населених пунктів до масштабних техногенних катастроф, – йдеться у повідомленні.

Якщо помітили підозрілих осіб, транспорту неподалік об’єктів АТ «Полтаваобленерго», особливо в темну пору доби й у віддалених від населених пунктів місцях, а також відому інформацію про осіб, причетних до злочинів, місця їх знаходження, зберігання та збуту викраденого, обов’язково терміново повідомляйте у поліцію за телефоном 102.

Також інформацію можна передати до АТ «Полтаваобленерго»:

за номерами телефонів (0532) 516-114, (0532) 510-954 (згідно з діючими тарифами міського та міжміського зв’язку, понеділок-четвер з 7:30-16:30, п’ятниця з 7:30 до 15:15);

(0532) 516-114, (0532) 510-954 (згідно з діючими тарифами міського та міжміського зв’язку, понеділок-четвер з 7:30-16:30, п’ятниця з 7:30 до 15:15); надіславши листа на поштову адресу: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 (для служби економічної безпеки);

через сайт в розділі «Стоп корупція», заповнивши форму зворотного зв’язку.

За надання відомостей, які сприяли затриманню злочинців, АТ «Полтаваобленерго» гарантує грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень