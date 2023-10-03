На Полтавщині злочинці залишають без світла сільських жителів

Якщо помітили підозрілих осіб або транспорт неподалік об’єктів АТ «Полтаваобленерго», особливо в темну пору доби й у віддалених від населених пунктів місцях - повідомляйте у поліцію або до АТ «Полтаваобленерго»
На Полтавщині злочинці викрадають електродріт, металеві конструкції з ліній електропередачі та розукомплектовують трансформаторні підстанції. Про це повідомили на сайті АТ «Полтаваобленерго».
Пошкодження об’єктів електроенергетики підприємства стають на заваді безперебійному та якісному постачанню електроенергії споживачам, особливо в осінньо-зимовий період.
Без електроенергії, водопостачання, тепла залишаються цілі населені пункти, зокрема стратегічно-важливі об’єкти, військові частини, медичні заклади, дитсадки, школи, промислові й сільськогосподарські підприємства, що є найбільш болючим в період дії воєнного стану.
Процес відновлення електропостачання у таких випадках надзвичайно трудомісткий, тривалий і вартісний, потребує залучення значних людських ресурсів та спеціальної техніки.
Якщо помітили підозрілих осіб, транспорту неподалік об’єктів АТ «Полтаваобленерго», особливо в темну пору доби й у віддалених від населених пунктів місцях, а також відому інформацію про осіб, причетних до злочинів, місця їх знаходження, зберігання та збуту викраденого, обов’язково терміново повідомляйте у поліцію за телефоном 102.
Також інформацію можна передати до АТ «Полтаваобленерго»:
За надання відомостей, які сприяли затриманню злочинців, АТ «Полтаваобленерго» гарантує грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень
– Лише спільні зусилля українського народу спроможні подолати суспільні негаразди та наслідки збройної агресії.
Заздалегідь вдячні за розуміння та співпрацю, – йдеться у повідомлені.
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