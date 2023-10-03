Вчора у Полтаві зіткнулися мотоцикліст та велосипедист

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Постраждали водій та пасажирка мотоцикла, а також велосипедист. Усіх госпіталізували

Вчора, 2 жовтня, о 18.20, у Полтаві, на вулиці Панянка сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, мотоцикл Viper, яким керував 20-річний полтавець, зіткнувся з велосипедом, яким керував 61-річний місцевий мешканець.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій мотоцикла та його 19-річна пасажирка, а також велосипедист. Усіх травмованих госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.