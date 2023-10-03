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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судитимуть податківця з Кременчука, який за гроші допомагав охочим уникнути мобілізації

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 276

Податківець хизувався своїми зв’язками у військкоматі та пропонував знайомим допомогти уникнути призову на військову службу. За свої послуги він просив 4,5 тисячі доларів США

Судитимуть податківця з Кременчука, який за гроші допомагав охочим уникнути мобілізації. Про це повідомили у пресслужбі державного бюро розслідувань.

Податківець хизувався своїми зв’язками у військкоматі та пропонував знайомим допомогти уникнути призову на військову службу. За свої послуги він просив 4,5 тисячі доларів США.

За ці гроші він обіцяв отримати висновок військово-лікарської комісії, згідно з яким військовозобов’язаний буде визнаним не придатним до служби та виключеним з військового обліку.

У квітні 2023 року податківця затримали під час передачі сфабрикованих документів одному з ухилянтів.

У висновку військово-лікарської комісії, який він приніс на зустріч, зазначалося, що у призовника захворювання серцево-судинної системи, хоча насправді чоловік проблем зі здоров’ям не мав. Також інформація про непридатність до служби зазначалася й у військовому квитку.

Чоловіка обвинувачують за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України (пропозиція здійснити вплив за надання неправомірної вигоди та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Податківцю загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Його вже звільнили з посади.

В окремому кримінальному провадженні слідчі ДБР продовжують розслідувати діяльність посадовців Кременчуцького ТЦК та членів ВЛК.

Наразі обвинувальний акт щодо податківця направили до суду.

Нагадаємо, що на Полтавщині судитимуть керівника одного з військкоматів за отримання хабаря.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДБР хабар суд
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