На Полтавщині судитимуть керівника одного з військкоматів за отримання хабаря

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Затримали під час передачі довідки про зняття транспортного засобу з військового обліку та перерахування 14 тис. грн за її оформлення

На Полтавщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника одного з районних ТЦК та СП під час одержання хабаря. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

– Під час обшуку слідчі поліції вилучили 2 000 доларів США, понад 40 тисяч гривень, зброю, набої, чорнові записи, повістки, виписані на імена мобілізованих, печатку, акти та інші речові докази. Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди в інтересах третьої особи, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), – прокоментував полковник поліції.

Обвинувальний акт, затверджений прокуратурою, спрямували до Миргородського міськрайонного суду Полтавської області.

Нагадаємо, що службову особу одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавської області затримали під час передачі довідки про зняття транспортного засобу з військового обліку та перерахування 14 тис. грн за її оформлення. А схему незаконного збагачення, реалізовану в умовах воєнного стану, викрили слідчі Слідчого управління поліції області спільно зі співробітниками регіонального Управління СБУ в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального округу.