Як минула доба на Кременчуччині: п'яні добошири, короткі замикання та підгорання їжі

Дані на ранок 3 жовтня
Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Хоча рятувальники 6 разів виїжджали на виклики:
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 3 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.
Трьох людей затримали за керування автомобілем в стані сп'яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.
Двох людей затримали за наркотики – стаття 309 Кримінального Кодексу України.
Також склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство.
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