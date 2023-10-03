Як минула доба на Кременчуччині: п'яні добошири, короткі замикання та підгорання їжі

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Хоча рятувальники 6 разів виїжджали на виклики:

2 жовтня о 9.04, у Кременчуці, на вулиці Шишкіна в одному з будинків сталося коротке замкнення електромережі без послідуючого горіння;

о 13.40, у Семенівці, на вулиці Уточкіна підгоріла їжа;

о 14.50, у селі Рокитне-Донівка, на вулиці степовій підгоріла їжа;

о 15.55, у селі Самусіївка, на вулиці Басейній сталося коротке замкнення електромережі;

о 19.00, у селі Демидівка, на вулиці Вишневій підгоріла їжа;

о 23.13, у селі Дмитрівка, на вулиці Молодіжній сталося коротке замкнення без послідуючого горіння.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 3 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Трьох людей затримали за керування автомобілем в стані сп'яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Двох людей затримали за наркотики – стаття 309 Кримінального Кодексу України.

Також склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство.