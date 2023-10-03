Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Як минула доба на Кременчуччині: п'яні добошири, короткі замикання та підгорання їжі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 140

 

Дані на ранок 3 жовтня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Хоча рятувальники 6 разів виїжджали на виклики: 

  • 2 жовтня о 9.04, у Кременчуці, на вулиці Шишкіна в одному з будинків сталося коротке замкнення електромережі без послідуючого горіння;
  • о 13.40, у Семенівці, на вулиці Уточкіна підгоріла їжа;
  • о 14.50, у селі Рокитне-Донівка, на вулиці степовій підгоріла їжа;
  • о 15.55, у селі Самусіївка, на вулиці Басейній сталося коротке замкнення електромережі;
  • о 19.00, у селі Демидівка, на вулиці Вишневій підгоріла їжа;
  • о 23.13, у селі Дмитрівка, на вулиці Молодіжній сталося коротке замкнення без послідуючого горіння.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 3 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Трьох людей затримали за керування автомобілем в стані сп'яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Двох людей затримали за наркотики – стаття 309 Кримінального Кодексу України.

Також склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА зведення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх