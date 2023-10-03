Кременчуцькі волонтери передали військовим 1000 буржуйок та майже 100 причепів: їм потрібна допомога

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 224

Восени минулого року команда кременчуцького волонтера і підприємця Сергія Каптана виступила з ініціативою «Буржуйський полк» - за зиму вони відправили на фронт понад 1000 окопних буржуйок, які зігрівали в морози своїм теплом наших захисників. Для їх виготовлення використовували порожні газові балони з-під фреону. Бійцям на фронті вони дуже сподобалися своєю зручністю, а їх конструкція виявилася дуже вдалою – окопні буржуйки можна легко транспортувати та використовувати будь-де на передовій. Наближається нова зима і бійці бойових бригад, пам’ятаючи про зручні кременчуцькі буржуйки, знову звертаються до Сергія Каптана з проханням передати їм такі зігрівайки до настання перших холодів. У планах кременчуцьких волонтерів цієї восени подвоїти «Буржуйский полк» - виготовити та відправити на фронт 2000 окопних буржуйок!

А навесні цього року, після завершення робот з виготовлення мобільних окопних буржуйок, Сергій Каптан виступив з новою ініціативою «100 причепів для ЗСУ». Станом на 29 вересня, коли у Кременчуці святкували День міста, його команда відремонтувала, виготовила та відправила на фронт вже 84 причепи! А у дворі майстерні очікували передачі військовим ще 6 новеньких причепів.

Вони вкрай потрібні на фронті, як маленькі, так і великі. На прохання військових кременчуцькі волонтери виготовляли навіть двовісні лафети для перевезення техніки. Останнього часу вони переключилися переважно на виготовлення нових причепів, бо старих їм вже майже не передають. А це коштує значно дорожче.

Наразі волонтери оголосили збір коштів на виготовлення двох спец причепів для спецкомплексу протидії засобам технічної розвідки, включаючи БПЛА, «НОТА».

Кожен кременчужанин може долучитися до цих ініціатив, надавши допомогу кременчуцьким волонтерам.

Разом до Перемоги!

Як можна долучитися та допомогти волонтерам?

Для охочих допомогти волонтерам грошима:

Безпечний переказ коштів на виготовлення причепів для «НОТА»

https://send.monobank.ua/jar/91RD7RejFS

Картка цієї банки: 5375411208649066

Збір коштів на «Буржуйський полк»

Посилання на МоноБанк

Картка банки: 5375411207906558

Картка ПриватБанку: 5169360002942401

Pay Pal (€/$): sergkaptan@gmail.com

Завозити метал, газові балони можна самостійно за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 3-в.

Перерахувати кошти юридичним особам для виготовлення причепів та буржуйок можна на рахунки Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»

Найменування отримувача: БО БФ «СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»

Код отримувача: 45198928

Рахунок отримувача: UA753052990000026003021215465

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

На сторінці Сергія Каптана у Фейсбуці можна знайти звіти з надходження та витрачання коштів.

Контактні телефони Сергія Каптана — 0503054555, 0678780505

- Минулої осені ми почали робити буржуйки – це був наш перший «буржуйський полк». За зиму ми зробили понад 1000 штук. Зараз ми рішили подвоїти цей «буржуйський полк» і цієї зими плануємо зробити вже 2000 штук. А коли ми спілкувалися з військовими, то зрозуміли, що є потреба у таких от причепах. І ми запустили проєкт «100 причепів для ЗСУ». На даний час зроблено 84 штуки. Продовжуємо працювати – я думаю, що 100 причепів ми зробимо і на цьому не зупинимося, - розповів Сергій Каптан.

Він пояснив, що робота його команди – це колективна праця. Люди передають свої старі причепи, деталі для їх виготовлення, метал та інше приладдя. А декілька бригад у різних місцях Кременчука їх ремонтують та адаптують під потреби військових.

- Що дуже важливо в наших проєктах? Ми стараємося, щоб якомога більше людей приймало у цьому участь. Це дуже важливо, бо багато людей мають бажання допомагати, але не зовсім розуміють, як це можна зробити. Тому, я запрошую допомагати нам своїми донатами. У нас працює команда з близько 20 людей. На Молодіжному такі причепи робить Олександр Байков зі своїми друзями, в Крюкові - Геннадій Зорін зі своєю командою. Тут (у центрі міста – ред.) працюють Микола, Віталій, Влад та Валерій Мазур – він відповідає за всю технічну частину, - зазначив Сергій Каптан.

Він пояснив, що робота з виготовлення причепів та буржуйок ведеться завдяки допомозі українців і, частково, за його кошти. Він постійно звертається через соцмережі до небайдужих людей з проханням про допомогу. Також допомагають і кременчуцькі бізнесмени.

- Для того, щоб нам могли допомагати підприємства, ми відкрили Благодійний фонд «СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ». Є банківський рахунок цього фонду, буде монобанка. Нам можна буде допомагати коштами, або просто металом. Зараз ціни на метал дуже високі. А склалася така ситуація, що у людей закінчилися старі причепи, які ми ремонтували й адаптували під потреби військових. Тому, ми зараз робимо причепи з «нуля». Собівартість такого причепу близько 20 тисяч грн. А бійцям ми їх передаємо безоплатно. Тому нам потрібні донати, потрібен метал, і ми дуже просимо допомагати нам із цим, - пояснив Сергій Каптан

Він висловив надію, що завдяки відкриттю Благодійного фонду вдасться залучити допомогу й від закордонних спонсорів.

- Руки є, бажання працювати й допомагати також. Треба розв'язувати питання з фінансуванням і все буде добре. Тільки разом ми зможемо здолати ворога, - резюмував Сергій Каптан.

Валерій Мазур розповів, що в команді саме він відповідає за технічне виготовлення причепів та буржуйок. Він показав новий причіп, виготовлений руками кременчуцьких майстрів, та пояснив, що наразі їм передають дуже мало старих причепів у такому стані, щоб їх можна було відремонтувати. По собівартості ремонт старого причепа обходиться в середньому у 5-6 тисяч гривень, а виготовлення нового - близько 20 тисяч гривень.

- Але це зовсім інша якість. Він і прослужить більше й адаптувати під перевезення відповідного озброєння його значно легше, - зазначив Валерій Мазур.

Він розповів про технологічний процес та етапи виготовлення причепів. Збирання рами, бортів, навішування коліс зазвичай займає 1-2 дні. Потім проводиться фарбування, встановлюється електрообладнання, а завершує процес тентування. Загалом виробництво одного причепа займає 3-4 робочі дні.

- Така ж історія і з буржуйками. У їх виготовленні нам допомагають підприємства. Якщо ми виготовляємо самі, то 20 буржуйок можемо зробити за тиждень. А якщо деталі нарізають підприємства, то за тиждень можемо виготовити 50 буржуйок, - пояснив Валерій Мазур.

Він розповів, що волонтерам зараз необхідні: профільна труба, профільний або гладкий лист на борти та дно, бакелітова фанера, електропроводка, тентова тканина, метал на виготовлення дуг, фарба, розчинник та розхідні матеріали (проволока, вуглекислота, кисті тощо).

- При наявності фінансування ми можемо збільшити кількість вироблених причепів. На сьогодні зробили 84 причепи. Тобто за тиждень два працівники може виготовити 3-4 причепи, - додав Валерій.