На фронті терміново потрібні причепи: кременчуцький волонтер шукає їх у будь-якому стані

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан, який виступив з ініціативою «100 причепів для ЗСУ» та відправив захисникам України вже понад 50 причепів, звертається за допомогою.
На фронті нашим бійцям вкрай потрібні причепи, як маленькі, так і великі.
Нагадаємо, волонтерський проєкт, який має на меті зібрати для ЗСУ 100 причепів, перевалив екватор — на фронт відправили вже понад півсотні. А ініціатива волонтерів вийшла на новий рівень — тепер окрім звичайних маленьких та великих вантажних одновісних причепів, вони почали виготовляти й двовісні лафети.
До речі, двовісні старі причепи знайти не так просто. Отже, якщо у когось вони є, або ж він знає, де їх можна знайти, просимо відгукнутися. А до досягнення мети волонтеру потрібно ще майже півсотні причепів. Будь-яких і у будь-якому стані. Сергій Каптан наголосив, що його команда не зупиняється і продовжує працювати.
Його контактні телефони — 0503054555, 0678780505
Сторінка у Фейсбук — https://www.facebook.com/Serhii.Kaptan
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