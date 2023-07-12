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На фронті терміново потрібні причепи: кременчуцький волонтер шукає їх у будь-якому стані

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 715

 

Потрібні причепи у будь-якому стані: старі, несправні або, навіть, їх частини

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан, який виступив з ініціативою «100 причепів для ЗСУ» та відправив захисникам України вже понад 50 причепів, звертається за допомогою.

На фронті нашим бійцям вкрай потрібні причепи, як маленькі, так і великі.

— Ми відремонтували та відправили на фронт вже понад півсотні причепів. Зараз виготовляємо експериментальний двовісний лафет. Замовили бійці з 7-го окремого батальйону «АРЕЙ» УДА. Просять його для евакуації з поля бою та перевезення несправної й пошкодженої техніки. До цього ми лафети не виготовляли. Тож, якщо у когось є двовісні причепи, то дуже просимо їх нам передати — хочемо продовжити виготовляти лафети. Вони на фронті дуже потрібні. Як і звичайні, причепи. Вони нам також потрібні у будь-якому стані: старі, несправні, зламані, навіть рами чи окремі деталі від причепів. Нам треба «залізо»! Майстри з нього «зліплять» те, що потрібно нашим захисникам, — розповів Сергій Каптан.

 

Нагадаємо, волонтерський проєкт, який має на меті зібрати для ЗСУ 100 причепів, перевалив екватор — на фронт відправили вже понад півсотні. А ініціатива волонтерів вийшла на новий рівень — тепер окрім звичайних маленьких та великих вантажних одновісних причепів, вони почали виготовляти й двовісні лафети.

До речі, двовісні старі причепи знайти не так просто. Отже, якщо у когось вони є, або ж він знає, де їх можна знайти, просимо відгукнутися. А до досягнення мети волонтеру потрібно ще майже півсотні причепів. Будь-яких і у будь-якому стані. Сергій Каптан наголосив, що його команда не зупиняється і продовжує працювати.

— Хто готовий допомогти та передати нам причепи, або будь-яке «залізо» від них, прошу зателефонувати. Разом — до Перемоги! — додав Сергій Каптан.

Його контактні телефони — 0503054555, 0678780505

Сторінка у Фейсбук — https://www.facebook.com/Serhii.Kaptan

Кременчуцький волонтер відправив на фронт 50 причепів, а на меті — 100. Потрібна допомога

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: волонтери причеп допомога військовим допомога ЗСУ
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