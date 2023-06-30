Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Допомога військовим

Кременчуцький волонтер відправив на фронт 50 причепів, а на меті – 100. Потрібна допомога

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 491

 

Терміново потрібні старі причепи та фінансова допомога

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан, який є одним з ініціаторів «100 причепів для ЗСУ», звертається за допомогою. Волонтерський проєкт, що має на меті зібрати причепи для Збройних Сил України, досяг екватора - на фронт вже 50 причепів. Проте ініціатива наразі в небезпеці – терміново потрібні старі причепи та фінансова допомога.

— На сьогодні зроблено 50 причепів. Є великий борг по запчастинам. І це при тому, що інші витрати я закриваю своїми коштами та коштами своїх друзів, які не хочуть «світитися» і допомагають інкогніто. Ми не можемо зупинитися! Адже наші Захисники не зупиняються і для мобільності їм дуже потрібні ці причепи! Караул! Прошу термінової допомоги! Потрібні старі причепи і фінанси. Кожна ваша копійка для нас дуже важлива. Не соромтеся невеличких донатів, 5 або 10 грн — це черговий крок до нашої перемоги. Ще раз підкреслюю, всі ваші кошти йдуть виключно на запчастини. Звіти по надходженнях та витратам — кожен понеділок, — зауважив Сергій Каптан.

Він додав, що його команду продовжує працювати.

Нам потрібні старі причепи, нам потрібна ваша фінансова допомога. Ваші кошти ми використовуємо тільки на запчастини, робота ведеться волонтерським підрядом, - додав Сергій Каптан..

Гроші можна перераховувати сюди: 

Картка монобанку 5375411203903526

ПриватБанк 5169360002942401

Paypal: sergkaptan@gmail.com

0
Автор: Віктор Крук
Теги: допомога ЗСУ волонтери причеп ЗСУ допомога військовим
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх