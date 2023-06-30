Кременчуцький волонтер відправив на фронт 50 причепів, а на меті – 100. Потрібна допомога

Кременчуцький підприємець Сергій Каптан, який є одним з ініціаторів «100 причепів для ЗСУ», звертається за допомогою. Волонтерський проєкт, що має на меті зібрати причепи для Збройних Сил України, досяг екватора - на фронт вже 50 причепів. Проте ініціатива наразі в небезпеці – терміново потрібні старі причепи та фінансова допомога.

— На сьогодні зроблено 50 причепів. Є великий борг по запчастинам. І це при тому, що інші витрати я закриваю своїми коштами та коштами своїх друзів, які не хочуть «світитися» і допомагають інкогніто. Ми не можемо зупинитися! Адже наші Захисники не зупиняються і для мобільності їм дуже потрібні ці причепи! Караул! Прошу термінової допомоги! Потрібні старі причепи і фінанси. Кожна ваша копійка для нас дуже важлива. Не соромтеся невеличких донатів, 5 або 10 грн — це черговий крок до нашої перемоги. Ще раз підкреслюю, всі ваші кошти йдуть виключно на запчастини. Звіти по надходженнях та витратам — кожен понеділок, — зауважив Сергій Каптан.

Він додав, що його команду продовжує працювати.