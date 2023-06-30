Де в Кременчуці можна вигідно обмінювати долари, євро та злоті 30 червня

Напередодні вихідних, 30 червня, НБУ майже не міняв офіційний курс основних валют у порівнянні з вчорашнім днем. Злотий подорожчав на 4 копійки, а курс євро та долара не змінився. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.
Курс готівкової валюти на це відреагував відповідно.
Сьогодні валюту в Кременчуці можна обміняти за таким курсом:
Долар США
Найвигідніший курс здачі — в Ідея Банку та Індустріалбанку (37,00 грн за 1 $).
Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,25 грн за 1 $).
Євро
Найвигідніший курс здачі — в Ідея Банку та Індустріалбанку (40,70 грн).
Найвигідніший курс купівлі — в OTP Bank (40,75 грн).
Злотий
Найвигідніший курс здачі — у Креді Агріколь Банку (8,90 грн).
Найвигідніший курс купівлі — у Креді Агріколь Банку (9,15 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Де найвигідніший курс?
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів
+380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 30.06.2023 року:
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