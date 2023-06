Дружина мера Кременчука Марина Малецька «засвітилася» в африканському журналі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 448

Дружина міського голови Кременчука Марина Малецька «засвітилася» в африканському журналі PPMC Magazine South Africa. Світлини для видання зробила кременчуцька фотографиня Тетяна Алексенко, про що повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Цікавий творчий здобуток для мене! Вперше публікація в надзвичайно красивому журналі Південної Африки. Так приємно, що мої роботи можуть ніби подорожувати по світу, даруючи глядачам красу. Модель – елегантна та вишукана Marina Maletskaya. Мариночко, люблю наші фотозустрічі. Дякую дуже за довіру! – написала Тетяна Алексенко у фейсбуці. – Thank you so much PPMC Magazine South Africa. Its an honour for me to be featured in your magazine.