10 квітня, близько 18.40, кременчужани та жителі району чули вибухи.
Повітряна тривога в області оголошена о 18.17.
Відтоді були повідомлення про рух безпілотників в сторону Полтавщини.
О 18.26 застосунок «Повітряна тривога» попередив про підвищену небезпеку для Кременчука.
О 18.40 у телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення про вибухи, які чули жителі Правобережжя.
О 19.02 у телеграм-каналі Повітряних Сил з’явилося повідомлення про те, що у районі Кременчука Полтавської області — розвідувальний БпЛА. Можлива робота ППО.
О 20.00 кременчужани повідомляють, що у деяких районах міста було чутно вибух.
Також вибухи чули у сусідньому Світловодську, Кіровоградської області.
Відбій повітряної тривоги по області оголосили о 20.52.
Нагадаємо, 8 квітня росіяни завдали ракетного удару по гуртожитку у Полтавській громаді. Відомо про 16 постраждалих, з них — четверо дітей 5-11 років.
Як повідомляла пресслужба Полтавської обласної прокуратури, внаслідок удару ракетою Х-59 загинула жінка.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що на місці події працювали майже 100 рятувальників. Через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.
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