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У деяких районах Кременчука було чутно вибухи, повідомляють містяни (доповнено)

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 2 018

  

У Кременчуці оголошена підвищена небезпека

* фото ілюстративне

10 квітня, близько 18.40, кременчужани та жителі району чули вибухи.

Повітряна тривога в області оголошена о 18.17.

Відтоді були повідомлення про рух безпілотників в сторону Полтавщини.

 

О 18.26 застосунок «Повітряна тривога» попередив про підвищену небезпеку для Кременчука.

О 18.40 у телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення про вибухи, які чули жителі Правобережжя.

О 19.02 у телеграм-каналі Повітряних Сил з’явилося повідомлення про те, що у районі Кременчука Полтавської області — розвідувальний БпЛА. Можлива робота ППО.

О 20.00 кременчужани повідомляють, що у деяких районах міста було чутно вибух.

Також вибухи чули у сусідньому Світловодську, Кіровоградської області.

Відбій повітряної тривоги по області оголосили о 20.52.

Нагадаємо, 8 квітня росіяни завдали ракетного удару по гуртожитку у Полтавській громаді. Відомо про 16 постраждалих, з них — четверо дітей 5-11 років.

Як повідомляла пресслужба Полтавської обласної прокуратури, внаслідок удару ракетою Х-59 загинула жінка.

 У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що на місці події працювали майже 100 рятувальників. Через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 години.

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Автор: Лідія Ярославська
Теги: Кременчук війна вибухи
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