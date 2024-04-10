Депутатка Лариса Гориславець запропонувала зменшити кількість учнів у перших класах Кременчука

10 квітня під час засідання сесії Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець озвучила депутатський запит щодо зменшення кількості дітей у перших класах у Кременчуці.
Вона зауважила, що у цьому навчальному році до перших класів вступило 1678 дітей, яких розподілили у 61 клас. А отже середня наповнюваність кожного класу становить 27-28 школярів.
У 2020 році в Україні ухвалили Закон «Про повну загальну середню освіту», який передбачає, що у класах початкової школи має навчатися не більше ніж 24 дитини. Ця норма мала б запрацювати з 1 вересня 2024 року, але на час війни її відтермінували.
За інформацією начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у Кременчуці серед інших громад Полтавщини найвища наповнюваність класів, але найменша кількість грошей, яка виділяється на одного учня.
Лариса Гориславець запропонувала зменшити кількість дітей у перших класах. Бо вчителям доводиться школярів водити в укриття під час повітряної тривоги, а це ускладнює роботу. Її пропозиції, викладені у запиті:
Міський голова Віталій Малецький не підтримав пропозицію пані Гориславець і наголосив:
Мер порадив Ларисі Гориславець наступного разу радитися з освітянами та науковцями, директором департаменту освіти Геннадієм Москаликом перед тим, як надавати свої пропозиції. За інформацією Геннадія Москалика, зараз 20% школярів навчаються дистанційно — за кордоном, на індивідуальному навчанні тощо.
На це Лариса Гориславець відповіла, що це не її особиста думка про 24 дитини у перших класах, це визначив Закон України «Про повну загальну середню освіту», який розробили фахівці. А щодо того, що частина дітей навчається онлайн, це навпаки накладає подвійне навантаження на вчителя.
Депутатський запит Лариси Гориславець за результатом голосування прийнятий не був. Та все ж мер Віталій Малецький дав доручення директору департаменту освіти Геннадію Москалику дослідити наповнюваність класів у кременчуцьких школах.
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