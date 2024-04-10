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«Це загальнонаціональний тренд», — мер Кременчука Малецький про нову систему оповіщення за 88 млн грн

Сьогодні, 18:13 Переглядів: 146

 

За словами міського голови, така система зможе працювати незалежно від того, чи є електроживлення та інтернет

10 квітня під час засідання виконкому журналісти запитали у міського голови Віталія Малецького, навіщо у місті змінювати систему оповіщення на нову, якщо і стара нормально працює.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують встановити нову систему оповіщення за понад 88 мільйонів гривень. Половину коштів на встановлення цієї системи виділить область, іншу половину — місто. Роботи проводитимуть протягом 3 років.

На це мер Віталій Малецький відповів:

— Є рішення Ради оборони Полтавської області щодо розгортання системи оповіщення, яка б мала можливість доносити повідомлення до громадян голосом по різних каналах зв’язку, зокрема автономно, незалежно від того, чи є електроживлення та інтернет.

Він наголосив, що це загальнонаціональний тренд, і таку систему оповіщення встановлюють і в інших містах України, «це питання безпеки й збереження життя кременчужан».

*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: nikopolnews.net
Теги: система оповіщення Віталій Малецький МАСЦО
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