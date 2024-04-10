«Це загальнонаціональний тренд», — мер Кременчука Малецький про нову систему оповіщення за 88 млн грн

За словами міського голови, така система зможе працювати незалежно від того, чи є електроживлення та інтернет
10 квітня під час засідання виконкому журналісти запитали у міського голови Віталія Малецького, навіщо у місті змінювати систему оповіщення на нову, якщо і стара нормально працює.
Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують встановити нову систему оповіщення за понад 88 мільйонів гривень. Половину коштів на встановлення цієї системи виділить область, іншу половину — місто. Роботи проводитимуть протягом 3 років.
На це мер Віталій Малецький відповів:
Він наголосив, що це загальнонаціональний тренд, і таку систему оповіщення встановлюють і в інших містах України, «це питання безпеки й збереження життя кременчужан».
*Фото ілюстративне
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