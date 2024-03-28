У Кременчуцькій громаді планують побудувати нову систему оповіщення за понад 88 мільйонів гривень

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 123 Коментарів: 1

Встановлення МАСЦО у громадах фінансується за системою 50 на 50

28 березня Кременчуцький департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи замовив будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО). Очікувана вартість робіт складає 88 мільйонів 696 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що роботи проводитимуть протягом 3 років. Діятиме нова система оповіщення у всій Кременчуцькій громаді (місто Кременчук, село Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське та Соснівка).

Зазначимо, що встановлення МАСЦО у громадах фінансується за системою 50 на 50 — половину коштів платить сама громада, а іншу — область.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 2 млн гривень на розробку проєкту МАСЦО. У серпні повідомляли, що у Кременчуцькій громаді мають встановити місцеву систему оповіщення до грудня 2024 року.

Раніше екскерівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін дорікав голові Кременчуцької громади Віталію Малецькому щодо відсутності автоматизованої системи центрального оповіщення на місцевому рівні, адже «на місто припало 80% ракетних ударів по області». На думку ексначальника ПОВА, це б покращило систему оповіщення у Кременчуці в цілому.