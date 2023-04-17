На вимогу області у Кременчуці виділили кошти на проєкт автоматизованої системи оповіщення

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Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 2 млн гривень на розробку проєкту місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення (МАСЦО). Рішення виконкому затвердили депутати міської ради на позачерговій сесії 13 квітня. Кошти освоюватиме департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи міськради.

Нагадаємо, наприкінці березні під час однієї з апаратних нарад начальник ОВА Дмитро Лунін поцікався у міського голови Кременчука Віталія Малецького, чому в Кременчуці, на який припало 80% ракетних ударів по області, досі не створена муніципальні системи оповіщення населення. Тоді Віталій Малецький пояснив, що міську систему почали створювати задовго до початку повномасштабного вторгнення. Був розроблений проєкт за підтримки міжнародних донорів — для реалізації проєкту планувалося залучити грантові кошти. Наразі ж у бюджеті не вистачає коштів на зарплату та першочергові потреби медицини та освіти.

Дмитро Лунін своєю чергою попросив надати цей проєкт, як передбачає постанова Кабміну, та пообіцяв співфінансування (до 50%) з бюджету області у реалізації створення муніципальної системи.

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