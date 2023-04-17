Кременчужанин Вадим Ворошилов розповів, коли Україна отримає F-16 та скільки коштує підготувати пілотів

Льотчик з Кременчука Герой України Вадим Ворошилов «KARAYA» розповів про традиції української авіації, війну і свою родину. Поспілкувався з військовим Лачен.
В інтерв'ю ви дізнаєтеся кілька цікавих фактів:
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!