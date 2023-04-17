Травматологічне відділення лікарні «Кременчуцька» відремонтують за 6,2 мільйона гривень

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 359

Депутати затвердили рішення міськвиконкому щодо виділення коштів на цей ремонт

У четвер, 13 квітня, на засіданні ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення 6,2 мільйона гривень. Департаменту охорони здоров’я для проведення капітального ремонту приміщень травматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Відповідні зміни будуть внесені до розпису міського бюджету на 2023 рік.

Нагадаємо, на ремонт споруд цивільного захисту та електромереж санаторію «Славутич» у Кременчуці виділили понад 2 млн грн. А на оснащення «бункеру» міського голови Кременчука виділили 620 тисяч гривень.

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