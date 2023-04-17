У Кременчуці виділяють пів мільйона гривень на оплату громадських робіт

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 64

У центрі зайнятості перевагу надаватимуть вимушеним переселенцям, які проживають у Кременчуцькій громаді

У Кременчуці на забезпечення громадськими роботами громадян виділять 500 тис. грн. Максимально залучатимуть на такі роботи внутрішньо переміщених осіб.

Рішення про виділення коштів затвердили депутати Кременчуцької міськради на позачерговій сесії 13 квітня.

Гроші залучатимуться з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади, у межах кошторисних видатків Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інших джерел не заборонених законодавством.

Раніше ми писали, що безробітні кременчужани можуть самостійно обирати заклад для профнавчання.