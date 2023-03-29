Безробітні кременчужани можуть самостійно обирати заклад для профнавчання, але отримали нові зобов’язання

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 4

Кабмін змінив порядок професійного навчання безробітних та зобов’язав їх працевлаштуватися за отриманою професією

Кабінет міністрів ухвалив постанову №264 від 24.03.2023 року, якою затвердив «Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних».

Відтепер безробітні можуть самостійно обирати заклад для проходження професійного навчання за принципом «гроші ходять за людиною».

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Територіальні центри зайнятості видаватимуть безробітним сертифікати, за допомогою яких вони зможуть оплатити своє навчання та проживання. Передбачена також можливість вибору безробітним індивідуальної форми навчання або навчання через стажування в роботодавця безпосередньо на робочому місці. А роботодавцям дається можливість здійснювати попередній відбір безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання на робочому місці або навчатися за дуальною формою, перед отриманням ними сертифікатів на навчання.

Проте, окрім додаткових прав безробітні отримують й додаткові обов’язки — працевлаштуватися за професією після закінчення навчання, інакше доведеться відшкодувати його вартість.

Безробітні зобов’язані влаштуватися на роботу за отриманою спеціальністю протягом 15 днів після завершення професійного навчання. А у разі відмови від роботи — повернути гроші.

У разі припинення безробітним професійного навчання без поважних причин або відмови працювати за набутою професією безробітний протягом 30 днів після припинення або завершення навчання відшкодовує центру зайнятості суму витрат на профнавчання, проживання в період навчання, проїзд до місця розташування закладу освіти та інші витрати.

Зауважимо, що професійне навчання безробітних фінансуватиметься коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Його строк визначається навчальними планами та освітніми програмами й не може перевищувати 10 місяців.

Безробітний підписує договір та зобов’язується працевлаштуватися за набутою професією протягом 15 календарних днів після завершення навчання на замовлення роботодавця.

Щодо тих, хто пройшов професійне навчання для самозайнятості або підприємницької діяльності, зобов’язуються протягом 30 календарних днів після завершення навчання розпочати її, зареєструвавши юридичну особу або фізичну особу — підприємця.