У Кременчуці все більше будинків отримують нові таблички з QR-кодами

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 217

Нові адресні таблички зі зміненими після процесу дерусифікації назвами топонімів поступово з’являються на будівлях Кременчука. Їх особливістю є не тільки сучасний дизайн, але й наявність QR-кодів, за якими можна отримати інформацію про те, на честь кого чи чого названа дана вулиця або провулок.

Наприклад, на ПТУ №26 змінили покажчик з назвою нової вулиці — на честь Сержанта Мельничука. Перейшов за посиланням QR-коду можна дізнатися шлях захисника України.

Так само можна відслідкувати вулиці Університетська, Покровська, бульвар Українського відродження та інші.

Перші 600 таких табличок виготовили інтернет-провайдери, які мають своїх споживачів у житлових будинках. Міська влада сподівається, що серед соціально-відповідального бізнесу знайдуться ще охочі, які допоможуть виготовити ще певну кількість табличок.

На фото два різних інтернетпровайдери, які за одним зразком виготовили таблички з новими назвами вулиць

Там, де потенційних спонсорів немає, оновлювати таблички будуть коштом місцевого бюджету. На ці цілі передбачено близько 90 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Кременчук одним з перших на Полтавщині й в Україні розпочав процес дерусифікації об’єктів топоніміки. Минулого року у рамках дерусифікації перейменували 142 топоніми.