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У Кременчуці з'явилися перші адресні покажчики з QR-кодом

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 266

  

Перейшовши за посиланням, можна детальніше дізнатися про вулицю 

На вулиці Алітуській, яка раніше називалася Генерала Жадова, з'явився новий адресний покажчик з QR-кодом

Кременчук став другим містом в Україні, який має такі адресні покажчики. Першим стало місто Львів. Тепер кожен зможе ознайомитися на честь кого перейменували ту чи іншу вулицю/провулок/проспект. 

Наприклад, відсканував цей код, кременчужани можуть дізнатися чому вулиця має назву Алітуська. 

Вул. Алітуська — Названа в честь литовського міста-побратима. Алітус — найбільше місто Південної Литви, розташоване в 105 км від Вільнюса і в 69 км від Каунаса. Ріка Німан поділяє місто на дві частини. Понад третину території міста займають зелені насадження. У 1795 році російсько-пруський кордон пройшов по Німану прямо посередині міста. І так само, як Кременчук і Крюків, правобережна і лівобережна частини зберігали адміністративну самостійність, а певний час навіть належали різним державам. У ХІХ ст. Алітус був оголошений фортецею III класу: тут збудували три казарми та три мости, були насипані форти та прокладене шосе. Договір про встановлення побратимства між містами Кременчук та Алітус був підписаний у 2017 році. У важкі дні війни дружба між нашими містами відіграла особливу роль. Наші литовські друзі не лише по-братськи співпереживали Кременчуку і кременчужанам. Реальна гуманітарна допомога та підтримка дуже допомагають у складні часи. З 2022 року колишня вулиця Генерала Жадова називається «вулиця Алітуська».
 
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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: вулиці перейменування
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