Ціни на цибулю в Кременчуці б’ють рекорди: на скільки вона ще подорожчає та чому зростає ціна

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 779 Коментарів: 1

Протягом місяця вартість цибулі може зрости ще на 20-30%, а потім ціни почнуть знижуватися

На українських ринках та в магазинах продовжує дорожчати цибуля.

Експерти прогнозують, що її вартість буде підвищуватися як мінімум до квітня, і лише потім ціни почнуть знижуватися, оскільки молода цибуля виросте на дачних ділянках, що знизить попит.

Вартість цибулі може збільшитися ще на 20-30%, попри те, що імпортної цибулі до України в лютому завезли у 2,5 раза більше в порівнянні з січнем.

У п’ятницю, 3-го березня, Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби оприлюднило моніторинг цін на соціально значущі товари в торговельних закладах за минулий тиждень. Згідно з офіційним моніторингом, середні ціни на цибулю ріпчасту протягом минулого тижня зросли на 2,85 грн/кг, і її мінімальна ціна досягла 45,50 грн/кг. Втім, вже у п’ятницю знайти цибулю дешевше 46,85 грн/кг у торговельних закладах Кременчука було неможливо, а у неділю її мінімальна ціна зросла до 47,25 грн/кг. Якщо прогноз експертів виявиться правильним, то можна очікувати зростання ціни на цибулю до 60 грн/кг й вище, що дорожче за імпортні цитрусові.

Аналітики проєкту EastFruit назвали цінник на цибулю на початку 2023 року у 35 грн/кг рекордним за всю історію незалежності України. І зазначити, що у порівнянні з торішніми цінами, вони зросли у 4 рази! Тепер виходить подорожчання вже у 6 разів. Тож йдемо до нових рекордів…

Чому так сильно подорожчав саме цей овоч?

Подорожчання цибулі спостерігається не лише в Україні. Про дефіцит популярного овоча заявляють в усьому світі.

У Казахстані та Узбекистані, звідки цибулю традиційно експортували до Європи та в Україну, на тлі ажіотажного попиту навіть призупинили експорт. Це стало однією з причин стрімкого подорожчання цибулі в нашій країні.

Другою причиною називають проблеми з урожаєм минулого року та війну. Адже близько 35% всього врожаю цибулі в Україні зазвичай забезпечувала Херсонська область, яка минулого року була окупована ворогом і лише частково звільнена від окупантів наприкінці 2022 року.

Втім, ціни на цибулю в Україні не найвищі у світі. Найдорожча цибуля зараз на Філіппінах, де її ціна доходить до 13$ (500 грн) за кілограм.

Експерти зазначають, що слідом за цибулею в Україні можуть виникнути проблеми з морквою, ціни на яку вже доходять до 40 грн/кг.

А найдешевшим овочем цієї весни є буряк, який коштує лише 6-7 грн за кілограм. До речі, дуже корисний овоч.