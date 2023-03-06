Це роблять Вілл Сміт, Джо Байден і Морган Фрімен: чому після 50 років треба проходити колоноскопію

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 559

У цьому матеріалі ми розкажемо вам про колоно-, бронхо- та гастроскопію та нове обладнання у Першій міській лікарні ім. Богаєвського

В Україні діє програма медичних гарантій щодо скринінгу шлунку, кишківника і бронхів – кременчужани можуть пройти обстеження безкоштовно з направленням від сімейного лікаря. Який саме онкоскринінг треба проходити та у якому віці, дивіться ТУТ.

Після 50 років чоловіки та жінки мають проходити скринінгову колоноскопію. Чому це важливо, читайте далі у цьому матеріалі.

Колоноскопія: що воно таке і навіщо потрібно

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» лікар-ендоскопіст з Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського Юрій Сідько, поліпи є однією з ведучих причин раку кишківника та шлунку. Невеликі поліпи ніяк себе не проявляють, це може бути «випадкова знахідка».

Поліп товстого кишківника, береться біопсія

Тому після 50 років чоловіки та жінки мають пройти колоноскопію – обстеження товстого кишківника і частини тонкої кишки. Якщо все у порядку – далі раз на 5 років. Для цього сімейний лікар має виписати електронне направлення. Лікар-ендоскопіст консультує пацієнта і записує уже безпосередньо на процедуру.

- Невеликі поліпи клінічно можуть ніяк не проявлятися взагалі, людина може навіть не знати, що ці утворення є у кишківнику чи шлунку. Лише великі поліпи можуть проявитися у вигляді стільця з домішками крові чи слизу, частих позивів на акт дефекації, проносів. Коли людина бачить це все, вона лякається і звертається до сімейного лікаря, проктолога, хірурга, – пояснює лікар.

Юрій Сідько зазначив, що рак кишківника і шлунку серед інших видів займає у світі по захворюваності й смертності третє місце. Вражає він рівною мірою як чоловіків, так і жінок. Люди з раком кишківника за допомогою звертаються пізно, бо їх це не турбує. Наприклад, у них бувають то запори, то проноси, але вони не звертають на це увагу і не скаржаться лікарю. І таким чином запускають проблему. А коли вже приходять із серйозними проблемами, може бути третя чи четверта стадія.

- Так само і шлунок. Я бачив раки шлунку четвертої стадії, коли люди навіть не звертали уваги на ті проблеми, які у них були, мені доводилося допитуватися у них про скарги. Цей рак зустрічається у запізнілих випадках. Тому і потрібен скринінг, щоб вчасно побачити проблему і вчасно на неї відреагувати. Якщо це виходить, людина живе собі далі, лише проходить інколи на контрольну гастро- чи колоноскопію раз у рік, – каже Юрій Сідько.

Якщо під час обстеження фахівець знаходить утворення – поліп, виразку чи пухлину, тоді беруть біопсію («відщипують» шматочок слизової оболонки й направляють його на гістологічне дослідження).

Виразки у шлунку

Зверніть увагу, що треба прийти на гастроскопію натщесерце, не потрібно їсти та пити, із собою взяти рушник

- За допомогою апарату високої роздільної здатності ми можемо на основі знань виставити попередній оптичний діагноз – чи то доброякісний, чи то передпухлинний поліп із початком переродження. Але ракові клітини можуть ховатися в глибині цього поліпу, а ми беремо шматочок зверху. Гістологи дивляться під мікроскопом цей шматочок, з'ясовують, які клітини там, і від цього залежить подальша тактика ведення пацієнта. Лікар-гістолог дає своє заключення. Якщо аденоматозний чи гіперпластичний поліп, то вони підлягають плановому ендоскопічному видаленню, – пояснює ендоскопіст. – Але якщо там є зміни, то вони підлягають консультуванню у лікаря-онколога.

Коли виявляють, наприклад, поліп, який підлягає оперативному ендоскопічному втручанню, його можна видалити методом поліпектомії («холодною» або «гарячою» петлею).

Так виглядає петля

Це дозволяє малоінвазивними методами проводити операції та запобігати виникненню пухлин кишківника і шлунку. Пацієнт має дати добровільну інформовану згоду на видалення поліпа, після операції він може піти на лікарняний до 6 днів. За словами Юрія Сідька, місцевий наркоз не потрібен, бо ця процедура не болісна. Він може знадобитися лише в окремих випадках.

Методом поліпектомії поліп можуть одразу видалити й віддати його на гістологічне дослідження, адже проблема у ньому може бути не лише зверху, а й глибше.

Разом з тим, якщо є багато гіперпластичних поліпів у прямій кишці, то, за останніми даними Європейської асоціації ендоскопістів, вони не підлягають видаленню, за ними лише спостерігають раз на рік.

У розвинених країнах Європи скринінгові колоноскопії проводяться з 50 років, у США – із 40 років. Юрій Сідько каже, що Президент США Джо Байден, актори Вілл Сміт, Морган Фрімен, відома ведуча Кеті К'юрік проходять колоноскопію. Відомі люди в Америці пропагують проходження цієї процедури. Для чого? Для того, щоб вчасно виявити передпухлинні стани й вчасно на них відреагувати. Якщо видалити їх – немає причини, а отже немає наслідків. І плюс фінансове навантаження: бо видалити політ коштує дешевше, ніж лікувати пухлину.

Актор Вілл Сміт навіть розмістив в Ютубі відео , як він йде на колоноскопію, а наступного дня з лікарем у «Скайпі» обговорює питання здоров'я.

- Ендоскопія – це майбутнє! У розвинених країнах всього світу це золотий стандарт для виявлення пухлин та передпухлинних станів. Мені відомо, що за кордоном виконали експериментальну операцію – видалили апендицит ендоскопічно. Через колоноскоп, не розрізаючи живіт. Зайшли у кишківник і вирізали. Ось такі широкі можливості у цієї процедури, – зауважив Юрій Сідько.

Про нове обладнання у Першій міській лікарні ім. Богаєвського

«ТелеграфЪ» писав раніше, що Перша міська лікарня ім. Богаєвського отримала нове обладнання – гастроскоп та ендоскопічний електрокоагулятор (так звана «гаряча петля»). Юрій Сідько пояснив, у чому їхні переваги. Та додав, що незадовго до цього медзаклад також придбав нові колоно- та бронхоскоп.

Стійка, процесор, екран – спільні, а апарати, які контактують з пацієнтом (для бронхо- колоно-, гастроскопії) окремі. Після кожної людини вони обробляються згідно зі стандартами, дезінфікуються.

- Тепер маємо гастроскоп експертного рівня, за допомогою нього можна побачити зміни у слизовій оболонці, яких ми раніше не бачили, коли дивилися в окуляр старого гастроскопа. Раніше були апарати, які називалися фіброгастроскопи, вони були низької роздільної здатності, лікарі дивилися в окуляр, де було невелике наближення і могли побачити виразку, ерозію, поліп. У цього апарату є відеоендоскопічна стійка, процесор, великий монітор високої роздільної здатності. За допомогою гастроскопу, де на кінці чутлива камера, ми можемо бачити такі зміни у слизовій оболонці, що старим гастроскопом просто фізично не могли, бо старі камери не могли передати таку картину. Зараз ми бачимо навіть ворсинки шлунку, кишківника, ворсинчастий епітелій бронхів, – каже лікар.

Новий апарат дозволяє передати фото з обстеження на флешку, щоб потім переглянути його на комп'ютері – це зручно. Також обладнання має різні фільтри, щоб можна було краще розгледіти досліджувану ділянку під різним світлом.



Для порівняння: старий японський апарат

Лікар-ендоскопіст Юрій Сідько пояснив, що бронхоскоп використовується не лише для скринінгових обстежень на предмет передпухлинних та пухлинних станів у бронхах та трахеї, а також для лікування. Є люди з хронічним обструктивним захворюванням легень – здебільшого це курці та ті, хто працював на шкідливих виробництвах, де був вплив на слизову оболонку бронхів.

У таких людей у зв'язку з хронічним запаленням накопичується слиз, і вони цей слиз не можуть викашляти. Він настільки густий, що ворсинки бронхів не можуть його підняти вгору. Тоді в організм людини потрапляє менше кисню.

- От, наприклад, курці зранку намагаються відкашляти мокроти, можуть навіть задихатися. Ми можемо забрати слиз із бронхів, у результаті цього обмін кисню стає кращий, людина загалом відчуває себе краще, перестає задихатися. Якщо ж для лікування призначені інгалятори, площа потрапляння лікарських речовин збільшується, відповідно і результат кращий, – зазначив Юрій Сідько.

Інколи достатньо однієї такої процедури, але все індивідуально.

Слиз у бронхах

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кременчуці можна пройти гастроскопію – обстеження шлунку і 12-палої кишки – безкоштовно у 7 медзакладах. У Першу лікарню ім. Богаєвського прийти на обстеження можна з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 14.00.