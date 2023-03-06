Це роблять Вілл Сміт, Джо Байден і Морган Фрімен: чому після 50 років треба проходити колоноскопію

У цьому матеріалі ми розкажемо вам про колоно-, бронхо- та гастроскопію та нове обладнання у Першій міській лікарні ім. Богаєвського
В Україні діє програма медичних гарантій щодо скринінгу шлунку, кишківника і бронхів – кременчужани можуть пройти обстеження безкоштовно з направленням від сімейного лікаря. Який саме онкоскринінг треба проходити та у якому віці, дивіться ТУТ.
Після 50 років чоловіки та жінки мають проходити скринінгову колоноскопію. Чому це важливо, читайте далі у цьому матеріалі.
Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» лікар-ендоскопіст з Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського Юрій Сідько, поліпи є однією з ведучих причин раку кишківника та шлунку. Невеликі поліпи ніяк себе не проявляють, це може бути «випадкова знахідка».
Тому після 50 років чоловіки та жінки мають пройти колоноскопію – обстеження товстого кишківника і частини тонкої кишки. Якщо все у порядку – далі раз на 5 років. Для цього сімейний лікар має виписати електронне направлення. Лікар-ендоскопіст консультує пацієнта і записує уже безпосередньо на процедуру.
Юрій Сідько зазначив, що рак кишківника і шлунку серед інших видів займає у світі по захворюваності й смертності третє місце. Вражає він рівною мірою як чоловіків, так і жінок. Люди з раком кишківника за допомогою звертаються пізно, бо їх це не турбує. Наприклад, у них бувають то запори, то проноси, але вони не звертають на це увагу і не скаржаться лікарю. І таким чином запускають проблему. А коли вже приходять із серйозними проблемами, може бути третя чи четверта стадія.
Якщо під час обстеження фахівець знаходить утворення – поліп, виразку чи пухлину, тоді беруть біопсію («відщипують» шматочок слизової оболонки й направляють його на гістологічне дослідження).
Зверніть увагу, що треба прийти на гастроскопію натщесерце, не потрібно їсти та пити, із собою взяти рушник
- За допомогою апарату високої роздільної здатності ми можемо на основі знань виставити попередній оптичний діагноз – чи то доброякісний, чи то передпухлинний поліп із початком переродження. Але ракові клітини можуть ховатися в глибині цього поліпу, а ми беремо шматочок зверху.
Гістологи дивляться під мікроскопом цей шматочок, з'ясовують, які клітини там, і від цього залежить подальша тактика ведення пацієнта. Лікар-гістолог дає своє заключення. Якщо аденоматозний чи гіперпластичний поліп, то вони підлягають плановому ендоскопічному видаленню, – пояснює ендоскопіст. – Але якщо там є зміни, то вони підлягають консультуванню у лікаря-онколога.
Коли виявляють, наприклад, поліп, який підлягає оперативному ендоскопічному втручанню, його можна видалити методом поліпектомії («холодною» або «гарячою» петлею).
Це дозволяє малоінвазивними методами проводити операції та запобігати виникненню пухлин кишківника і шлунку. Пацієнт має дати добровільну інформовану згоду на видалення поліпа, після операції він може піти на лікарняний до 6 днів. За словами Юрія Сідька, місцевий наркоз не потрібен, бо ця процедура не болісна. Він може знадобитися лише в окремих випадках.
Методом поліпектомії поліп можуть одразу видалити й віддати його на гістологічне дослідження, адже проблема у ньому може бути не лише зверху, а й глибше.
Разом з тим, якщо є багато гіперпластичних поліпів у прямій кишці, то, за останніми даними Європейської асоціації ендоскопістів, вони не підлягають видаленню, за ними лише спостерігають раз на рік.
У розвинених країнах Європи скринінгові колоноскопії проводяться з 50 років, у США – із 40 років. Юрій Сідько каже, що Президент США Джо Байден, актори Вілл Сміт, Морган Фрімен, відома ведуча Кеті К'юрік проходять колоноскопію. Відомі люди в Америці пропагують проходження цієї процедури. Для чого? Для того, щоб вчасно виявити передпухлинні стани й вчасно на них відреагувати. Якщо видалити їх – немає причини, а отже немає наслідків. І плюс фінансове навантаження: бо видалити політ коштує дешевше, ніж лікувати пухлину.
Актор Вілл Сміт навіть розмістив в Ютубі відео, як він йде на колоноскопію, а наступного дня з лікарем у «Скайпі» обговорює питання здоров'я.
«ТелеграфЪ» писав раніше, що Перша міська лікарня ім. Богаєвського отримала нове обладнання – гастроскоп та ендоскопічний електрокоагулятор (так звана «гаряча петля»). Юрій Сідько пояснив, у чому їхні переваги. Та додав, що незадовго до цього медзаклад також придбав нові колоно- та бронхоскоп.
Стійка, процесор, екран – спільні, а апарати, які контактують з пацієнтом (для бронхо- колоно-, гастроскопії) окремі. Після кожної людини вони обробляються згідно зі стандартами, дезінфікуються.
- Тепер маємо гастроскоп експертного рівня, за допомогою нього можна побачити зміни у слизовій оболонці, яких ми раніше не бачили, коли дивилися в окуляр старого гастроскопа. Раніше були апарати, які називалися фіброгастроскопи, вони були низької роздільної здатності, лікарі дивилися в окуляр, де було невелике наближення і могли побачити виразку, ерозію, поліп.
У цього апарату є відеоендоскопічна стійка, процесор, великий монітор високої роздільної здатності. За допомогою гастроскопу, де на кінці чутлива камера, ми можемо бачити такі зміни у слизовій оболонці, що старим гастроскопом просто фізично не могли, бо старі камери не могли передати таку картину. Зараз ми бачимо навіть ворсинки шлунку, кишківника, ворсинчастий епітелій бронхів, – каже лікар.
Новий апарат дозволяє передати фото з обстеження на флешку, щоб потім переглянути його на комп'ютері – це зручно. Також обладнання має різні фільтри, щоб можна було краще розгледіти досліджувану ділянку під різним світлом.
Для порівняння: старий японський апарат
Лікар-ендоскопіст Юрій Сідько пояснив, що бронхоскоп використовується не лише для скринінгових обстежень на предмет передпухлинних та пухлинних станів у бронхах та трахеї, а також для лікування. Є люди з хронічним обструктивним захворюванням легень – здебільшого це курці та ті, хто працював на шкідливих виробництвах, де був вплив на слизову оболонку бронхів.
У таких людей у зв'язку з хронічним запаленням накопичується слиз, і вони цей слиз не можуть викашляти. Він настільки густий, що ворсинки бронхів не можуть його підняти вгору. Тоді в організм людини потрапляє менше кисню.
Інколи достатньо однієї такої процедури, але все індивідуально.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кременчуці можна пройти гастроскопію – обстеження шлунку і 12-палої кишки – безкоштовно у 7 медзакладах. У Першу лікарню ім. Богаєвського прийти на обстеження можна з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 14.00.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер