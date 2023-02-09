У яких медзакладах Кременчука чоловіки та жінки можуть пройти безкоштовний онкоскринінг

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 257

Жінкам треба проходити щорічні обстеження, починаючи з 20 років, чоловікам – з 40 років

Де у Кременчуці пройти безкоштовний онкоскринінг чоловікам та жінкам, поінформувала пресслужба мерії нашого міста. Зверніть увагу, за інформацією МОЗ та Національного інституту раку, жінкам треба проходити щорічні обстеження, починаючи з 20 років, чоловікам – з 40 років. Перша міська лікарня імені О.Т. Богаєвського (вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1): колоноскопія.

Кременчуцька міська лікарня планового лікування (просп. Полтавський, 40): колоноскопія, огляд лікаря-уролога.

Лікарня Придніпровська (пров. Павлівський, 1/4): колоноскопія.

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (вул. Лікаря Парнети, 2): колоноскопія, огляд лікаря-уролога.

Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» (вул. Лікаря Бончука, 7): колоноскопія, огляд лікаря-уролога.

Кременчуцький перинатальний центр (вул. Майора Борищака, 20/3): мамографія, ПАП-тест і ВПЛ-тест.

Кременчуцький обласний онкологічний диспансер (вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1): мамографія, клінічне обстеження грудних залоз.

Жіночі консультації №1 (вул. І.Мазепи, 17) та №2 (вул. Київська, 14): клінічне обстеження грудних залоз. Усі обстеження для пацієнта будуть безоплатними (окрім тесту на вірус папіломи людини). Послуги оплачуються лікарням із державних коштів користуючись з програми медичних гарантій. Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти в 2023 році

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