У яких медзакладах Кременчука чоловіки та жінки можуть пройти безкоштовний онкоскринінг
Сьогодні, 17:31
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Жінкам треба проходити щорічні обстеження, починаючи з 20 років, чоловікам – з 40 років
Де у Кременчуці пройти безкоштовний онкоскринінг чоловікам та жінкам, поінформувала пресслужба мерії нашого міста.
Зверніть увагу, за інформацією МОЗ та Національного інституту раку, жінкам треба проходити щорічні обстеження, починаючи з 20 років, чоловікам – з 40 років.
- Перша міська лікарня імені О.Т. Богаєвського (вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1): колоноскопія.
- Кременчуцька міська лікарня планового лікування (просп. Полтавський, 40): колоноскопія, огляд лікаря-уролога.
- Лікарня Придніпровська (пров. Павлівський, 1/4): колоноскопія.
- Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (вул. Лікаря Парнети, 2): колоноскопія, огляд лікаря-уролога.
- Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» (вул. Лікаря Бончука, 7): колоноскопія, огляд лікаря-уролога.
- Кременчуцький перинатальний центр (вул. Майора Борищака, 20/3): мамографія, ПАП-тест і ВПЛ-тест.
- Кременчуцький обласний онкологічний диспансер (вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1): мамографія, клінічне обстеження грудних залоз.
- Жіночі консультації №1 (вул. І.Мазепи, 17) та №2 (вул. Київська, 14): клінічне обстеження грудних залоз.
Усі обстеження для пацієнта будуть безоплатними (окрім тесту на вірус папіломи людини). Послуги оплачуються лікарням із державних коштів користуючись з програми медичних гарантій.
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