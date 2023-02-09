П'яний миргородець хотів дати хабара патрульним

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 156

На початку січня 2023 року мешканець Миргорода запропонував працівникам патрульної поліції гроші за прикриття допущеного ним правопорушення. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Патрульна поліція помітила 39-річного чоловіка, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Тоді правоохоронці склали відносно водія адмінпротокол за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Через що порушник, намагаючись вплинути на рішення правоохоронців, запропонував хабар за «анулювання» протоколу. Але патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для документування протиправних дій чоловіка.

Слідчі вручили фігуранту підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 (Пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій в інтересах того, хто пропонує, з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.

Довідково. Ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.