У Полтаві можуть створити військову адміністрацію - у ВР невдоволені роботою Мамая

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 235 Коментарів: 1

У Полтаві можуть створити військову адміністрацію, а діяльністю роботи міської ради та міського голови Олександром Мамаєм займатимуться правоохоронні органи. Про це повідомив голова парламентської ТСК Сергій Козир, який оприлюднив результати роботи комісії у Полтаві.

Серед іншого Козир звернув увагу на роботу міської влади обласного центру.

« Членам ТСК залишилось невідомим те, що очільник міської ради Олександр Мамай не знаходиться під вартою, не дивлячись на факти можливої співпраці з ворогом. З цього приводу готуються листи до Президента та депутатів місцевої влади, щоб негайно ввести в Полтавській громаді військову адміністрацію, а також – до ВРП щодо бездіяльності суддів. По всім цим питанням ми звернулись до правоохоронних органів », - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що комісія ініціювала засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, на яке буде запрошене все вище керівництво правоохоронних органів для обговорення неналежної роботи окремих обласних відділень.

Нагадаємо, 29 грудня минулого року правоохоронці вручили меру Полтави Олександру Мамаю підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого статтею 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ). В умовах воєнного часу він розголосив таємну інформацію про місце дислокації новоствореної військової частини.

6 лютого апеляційний суд розглянув питання про відсторонення очільника Полтави від посади, однак ухвалив рішення не відстороняти його від посади.

Питання запровадження військової адміністрації у Полтаві в області періодично обговорюють з літа 2022 року.