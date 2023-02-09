У Кременчуці відбувся майстер-клас із виготовлення ловця снів

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У середу, 8 лютого, у Кременчуці, у «Просторі ідей» відбувся майстер-клас від Ольги Дубовик з виготовлення ловця снів.

Захід класично почався з правил поведінки та інструктажу. Далі діти та їх батьки уважно слухали, що таке ловець снів, з чого він виготовляється та яке його походження, після чого малеча долучилася до виготовлення своїх особистих ловчиків.

До речі, під час виготовлення всі охочі могли попити чаю або какао з печивом.

Ловець снів — індіанський амулет та талісман, що захищає сон людини від злих духів і хвороб. За легендою, через павутинку всередині кола проходять гарні сни, а погані затримуються та руйнуються.