У Полтавському районі горів приватний житловий будинок

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Без трамованих та загиблих

Вчора, 8 лютого, у селі Кованчик Полтавського району, на вулиці Центральній загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 17.45. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив домашнє майно, пошкоджено частини шиферної покрівлі, облицювання стін та стелі. Від повного знищення полум'ям будинок врятували.

Наразі причина пожежі встановлюється.