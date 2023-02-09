У Полтавському районі горів приватний житловий будинок

Вчора, 8 лютого, у селі Кованчик Полтавського району, на вулиці Центральній загорівся приватний житловий будинок. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 17.45. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив домашнє майно, пошкоджено частини шиферної покрівлі, облицювання стін та стелі. Від повного знищення полум'ям будинок врятували.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер