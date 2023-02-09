Укртатнафта перерахувала до бюджету 531 млн гривень після інформування СБУ

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 351 Коментарів: 1

Нові керівники ПАТ «Укртатнафта» перерахували до державного бюджету 531 млн гривень після інформування правоохоронців. Про це повідомили в СБУ.

«Завдяки розслідуванню СБУ і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» держбюджет України поповнився на 531 млн грн. Відповідна сума була перерахована нинішніми керівниками ПАТ «Укртатнафта», які отримали відповідне інформування від правоохоронців», — йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо використання відшкодованих коштів для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Правоохоронці нагадали, що попередній менеджмент компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. І це при тому, що суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів. Таким чином заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більше ніж 605 млн грн.

Нагадаємо, СБУ та БЕБ викрили схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності — виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Розслідування проводили співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому керівнику акціонерного товариства.

У листопаді великі пакети акцій «Укртатнафта» та «Укрнафта», які належали приватним компаніям, було передано у власність держави. Обидві компанії очолив Сергій Корецький.

До зміни наглядової ради «Укртатнафти» входили Євген Бакулiн (голова), Валентин Франчук, Едуард Швидкий, Костянтин Бородiн, Олександр Лазорко, Ігор Коломойський, Сергiй Глушко, Геннадiй Боголюбов, Олександр Ярославський і Михайло Кіперман.