СБУ вручила підозру головній бухгалтерці «Укртатнафти»

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 327 Коментарів: 1

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру головній бухгалтерці ПАТ «Укртатнафта» ─ одній з фігуранток схеми привласнення 40 млрд гривень на «Укрнафті» та «Укртатнафті». Про це йдеться на офіційному сайті СБУ

Головна бухгалтерка, за даними СБУ, вона переховувалась на Закарпатті.

СБУ встановила, що ПАТ «Укртатнафта» виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось у ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом становить 605 млн грн.

«Крім того, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо. Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи Укрнафти й Укртатнафти та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній», ─ йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ та БЕБ викрили схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

На військовій техніці та з автоматами: як НПЗ переходить у державну власність

Нагадаємо, зранку 1 лютого 2023 року У Коломойського пройшли обшуки, пов'язані з Кременчуцьким НПЗ. Обшук відбувався у справі Укрнафти, що нині перейшла в управління держави. Раніше її співвласником був Коломойський. У листопаді на Кременчуцькому НПЗ, що керувалася Укрнафтою, СБУ та БЕБ провели обшуки для перевірки інформації про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік. Однак згодом стало відомо, що правоохоронці нічого не вилучили і не виявили.

До зміни наглядової ради «Укртатнафти» входили Євген Бакулiн (голова), Валентин Франчук, Едуард Швидкий, Костянтин Бородiн, Олександр Лазорко, Ігор Коломойський, Сергiй Глушко, Геннадiй Боголюбов, Олександр Ярославський і Михайло Кіперман.