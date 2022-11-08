Стало відомо, хто увійшов до наглядової ради «Укртатнафти» після примусового відчуження підприємства державі

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В Офісі президента нагляд за нафтобізнесом Ігоря Коломойського довірили людям Єрмака — його юристці, його керівнику Кабінету, що вже входить до наглядової ради «Центренерго». А провів «націоналізацію» заводів Коломойського, Жеваго, Богуслаєва і Григоришина орган, який також очолює радник Єрмака

6 листопада стратегічно важливі підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта» Ігоря Коломойського, «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, «АвтоКрАЗ» Костянтина Жеваго та «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина передано в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача для того, аби поставити економіку країни на військові рейки та виготовляти необхідну ЗСУ та енергетиці продукцію.

«По завершенні воєнного стану, згідно з вимогами закону, акції будуть або повернені власникам, або відшкодовано їхню вартість», — зазначила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішенням якої було відчужено акції на користь держави.

Як повідомляють Наші гроші із посиланням на enkorr, НКЦБФР очолює Руслан Магомедов – позаштатний радник Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Відомо, що вже затверджено новий склад наглядових рад, ПАТ «Укрнафта» й ПАТ «Укртатнафта». Так, до Наглядової ради «Укрнафти» увійшли Роза Тапанова, член наглядової ради «Ощадбанку». Тапанова керувала і була одним із засновників адвокатського об’єднання «Міжнародна юридична компанія», серед бенефіціарів компанії є голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Андрій Гота, керівник Кабінету керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Олександр Грибан, заступник міністра економіки України, колишній радник міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Дмитро Абрамович, ексзаступник міністра інфраструктури до червня 2021 року, поки міністром не став Олександр Кубраков, що на той момент входив в команду замголови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Наталя Бойко, радник прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, член наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

НАК «Нафтогаз України» належали 50%+1 акція «Укрнафти», ще 42% володіли компанії групи «Приват» Ігоря Коломойського та його партнерів. «Приват» здійснював операційний контроль над «Укрнафтою» з лютого 2003 року

До наглядової ради ПАТ «Укртатнафта» призначили:

Сафаров Фарід Каміл огли, заступник міністра енергетики по цифровізації. До Міненерго Сафаров працював у Міністерстві інфраструктури разом з Абрамовичем.

Ольга Батова — з лютого по серпень 2022 року в.о голови Фонду державного майна України. З грудня 2021 року обіймала посаду першого заступника голови фонду Держмайна.

Арсен Ільїн, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У 2019-2020 роках був директором ПрАТ «Карпатська рудна компанія», яка займається добуванням руд кольорових металів. Входить до кіпрської групи Avellana Gold – єдиного золотовидобувного виробництва в Україні. У 2010-2016 роках працював у філії російського ВТБ банку у Києві.

Андрій Смолін, керівник українського представництва Avellana Gold. Ця компанія належить американцю Браяну Севеджу. У 2016 році вона отримала контроль над Мужіївським золоторудним родовищем в Карпатах. До неї це родовище контролював донеччанин Валерій Бредихін, бізнес-партнер Віталія Захарченка – міністра МВС часів Януковича.

Павлов Дмитро – на жаль, поки що невідомо як його по батькові, щоб точно встановити його особу.

Вилання зазначає, що раніше до наглядової ради «Укртатнафти» входили Євген Бакулiн (голова НР), Валентин Франчук, Едуард Швидкий, Костянтин Бородiн, Олександр Лазорко, Ігор Коломойський, Сергiй Глушко, Геннадiй Боголюбов, Олександр Ярославський і Михайло Кiперман.

Нагадаємо, ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який знищено російськими ракетним обстрілами. Понад 56% акцій належали структурам групи «Приват» і Олександра Ярославського, 43% акцій перебували у власності НАК «Нафтогаз України». Самого Ігоря Коломойського нещодавно позбавили громадянства України.